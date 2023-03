VÍDEO: Mototaxistas saem em cortejo pelas ruas de Araguaína para despedida de colega morto em emboscada

Corpo de Roniel dos Santos Bezerra, de 36 anos foi encontrado no Setor Morada do Sol II e enterro aconteceu nesta sexta-feira (31). Dois suspeitos confessaram o crime e um terceiro está sendo procurado. Mototaxistas fazem cortejo para homenagear companheiro morto em Araguaína

Colegas do mototaxista Roniel dos Santos Bezerra, de 36 anos, assassinado após emboscada em Araguaína, norte do estado, homenagearam o amigo em uma motociata pelas ruas da cidade. A ação aconteceu pouco antes do enterro, na tarde desta sexta-feira (31).

O corpo do mototaxista foi encontrado no Setor Morada do Sol II na quinta-feira (30), por pessoas que passavam pelo local. Roniel tinha pelo menos duas marcas de tiros, sendo uma delas na cabeça. A motocicleta dele foi encontrada no Setor Presidente Lula.

Centenas de motos seguiram do local em que ele foi velado, a Cooperativa de Mototaxistas, a partir das 15h onde o amigo foi velado, até o cemitério da cidade para o enterro. Todos buzinavam durante o trajeto, dando o último adeus ao colega.

LEIA TAMBÉM:

Mototaxista é assassinado a tiros e moto é levada e abandonada em outro bairro

Suspeitos de matar mototaxista teriam armado emboscada após ouvir vítima dizer que tinha dinheiro no banco

Corpo de mototaxista assassinado a tiros após emboscada é velado em Araguaína

Colegas do mototaxista Roniel dos Santos Bezerra se despediram em motociata em Araguaína

TV Anhanguera/Reprodução

Emboscada

Dois suspeitos, de 23 e 24 anos, foram presos pela Polícia Militar em Araguaína, na noite de quinta-feira (30). O terceiro está sendo procurado.

A emboscada teria sido planejada após um dos suspeitos ouvir ele dizer que tinha uma quantia considerável de dinheiro no banco. A dupla presa confessou a ação.

A versão contada por eles é de que esse terceiro suspeito morava próximo à casa de Roniel e teria ouvido a vítima falar do dinheiro. O grupo então fez uma ligação simulando o chamado para uma corrida de mototáxi para atrair a vítima até o setor Setor Morada do Sol II.

Mototaxista é assassinado em Araguaína

Reprodução/Redes sociais

Depois, renderam o mototaxista e tentaram obrigar que fizesse transferências via pix. Só que Roniel teria se negado e entrou em luta corporal com os criminosos.

Durante a briga o mototaxista foi atingido por um tiro no lado esquerdo do peito e morreu no local. Na sequência, os três roubaram a carteira dele com cerca de R$ 3 mil, a motocicleta e depois fugiram em direção ao Setor Presidente Lula, onde o veículo foi localizado.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata