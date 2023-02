VÍDEO: Nove orcas são filmadas caçando nas águas de Ilhabela (SP) em momento raro

A família composta por seis fêmeas, um macho e dois filhotes estava caçando raias; pesquisadores já estavam monitorando a espécie se aproximar do litoral norte; você sabia que as orcas são grandes golfinhos? Descubra curiosidades sobre a maior predadora dos oceanos. Orcas são flagradas em Ilhabela (SP)

Júlio Cardoso/ Baleias à Vista

Imagine a sensação de filmar de pertinho uma família de orcas no litoral paulista? Larissa Pantanal e o marido Octávio Campos Salles tiveram esse privilégio durante uma expedição pelas águas de Ilhabela. (veja o vídeo)

Moradores de Ilhabela flagram grupo de orcas / imagens cedidas por Larissa Pantanal e Octávio Campos Salles

Em um momento raro, as rainhas do oceano foram vistas caçando raias e uma toninha, menor espécie de golfinho da costa brasileira. A família era composta por nove orcas, sendo seis fêmeas, um macho e dois filhotes. O grupo deu um verdadeiro show na água com saltos e acrobacias fantásticos.

“Esse encontro com as orcas foi um momento incrível. Posso dizer que estávamos no lugar certo e na hora certa porque se trata de um registro realmente raro. Eu fiquei anestesiada. O grupo estava comendo numa tranquilidade, uma cena muito bonita”, destaca.

Grupo de orcas em Arraial do Cabo, no RJ em 2021

Marcelo Gah/Drone Adventures Brazil

Larissa e Octavio são fotógrafos profissionais e guiam passeios exclusivos para quem quer registrar a vida selvagem no Pantanal, Amazônia e Patagônia. O casal mora em Ilhabela e todo verão os dois aproveitam para mergulhar e registrar a vida marinha. “Só tenho gratidão por viver nesse paraíso e poder observar a rica biodiversidade marinha que passa por aqui”, destaca.

Júlio Cardoso, fundador do projeto ‘Baleias à Vista’ também teve a oportunidade de registrar esse animal que foi avistado pela última vez em 2020 (veja o vídeo).

Nove orcas são filmadas caçando nas águas de Ilhabela (SP) / imagens cedidas: Júlio Cardoso

“As orcas já foram vistas em Santa Catarina, Florianópolis, Cabo Frio e aqui no litoral de São Paulo, em Ilhabela não eram vistas a mais de dois anos”, conta.

O especialista comentou ainda sobre uma característica das orcas do litoral brasileiro. “Elas são oportunistas, se alimentam de várias espécies como raias-manteiga, raias-borboleta e golfinhos pequenos”, comenta.

A maior predadora do oceano tem uma inteligência fora do comum. Com um cérebro de sete quilos e um corpo que pode pesar cerca de quatro toneladas, esses mamíferos precisam de grande oferta de alimento para seguir viagem.

E segundo ele, esses mamíferos passam num piscar de olhos. “Ver uma orca é como ganhar na megasena. É um encontro muito difícil e nós do projeto estamos muito felizes por sabermos que esses registros podem colaborar com a ciência.

Grupo de oito orcas é avistado em Ilhabela

Divulgação/ Instituto Argonauta

Rede de comunicação

Esses avistamentos raros são possíveis graças ao trabalho de amigos das baleias e golfinhos. “O projeto ‘Viva instituto Verde Azul’, que tem um ponto fixo de observação de cetáceos nos ajudou a encontrar as orcas nos avisando logo cedo, além de voluntários de projetos locais, pescadores, mergulhadores, agentes de turismo e outros admiradores da vida marinha formamos uma grande rede de comunicação e colaboração e isso nos ajuda muito a encontrar as baleias e os golfinhos”, conta.

Cardoso ainda reforça: “sempre que algum animal, desde golfinhos-cinza até orcas e baleias, passa por Ilhabela os pesquisadores vão para a água em busca de registros que colaborem com novos estudos sobre determinadas espécies”, detalha.

Normalmente as orcas vão de Búzios, no litoral do estado do Rio de Janeiro para Ubatuba, passando por várias praias do litoral paulista. “Tivemos uma informação de que elas estavam em Caraguá, aí ficamos em alerta e conseguimos ver o momento que esse grupo incrível passou por Ilhabela”, diz Júlio Cardoso.

De acordo com Mesquita, o grupo de orcas estava em um macho, seis fêmeas e um filhote.

Rafael Mesquita

Bilíngues?

Isso mesmo. As orcas falam duas línguas. Isso mostra mais uma vez o quanto esses mamíferos se destacam quando o assunto é super-inteligência.

Para conversar com o seu grupo as orcas usam um tipo de comunicação, que envolve uma série de assobios. Já para falar com outros parentes, elas conversam de um jeito diferente. Digamos que se trata de uma língua universal. Legal né?

Confira outras curiosidades dessa grande predadora.

Conheça a orca, mamífero marinho inteligente e sociável

Arte/TG

Nem baleias, nem agressivas

Você já ouviu falar sobre as baleias assassinas? Pois bem, talvez essa seja a maior “fake news” da natureza! Primeiro porque as orcas (Orcinus orca) – que levam esse apelido nada carinhoso – não são baleias, mas sim, odontocetos (mamíferos marinhos que possuem dentes, como os golfinhos e as cachalotes). (Leia mais)

