VÍDEO: pescador fisga pirarara de 1,5 metros e 70 quilos no rio Madeira: ‘uma das maiores que eu já vi’

Foi necessário um trabalho em equipe pra conseguir pegar o peixe e colocar no barco. Segundo especialista, o animal aparenta ser bem maior do que os que normalmente são fisgados em pescas esportivas. Pescador fisga pirarara de 1,5 metros e 70 quilos no rio Madeira: ‘colossal’

“Colossal” é a descrição que o pescador esportivo Wladis Kucharski atribui para a pirarara gigante que ele pescou no fim de semana, em Porto Velho. Segundo ele, o animal tinha aproximadamente 1,5 metros e pesava cerca de 70 quilos.

“É uma das maiores pirararas que eu já vi pessoalmente, muito grande. Colossal”, descreve.

Segundo a pesquisadora Carolina Doria, a pirarara é considerada um peixe de grande porte. Porém, as imagens da pescaria feita por Wladis demonstram que o animal aparenta ser bem maior do que aqueles que geralmente são fisgados durantes em pescas esportivas.

A pescaria aconteceu no rio Madeira, em uma região conhecida como “morrinhos”. Felizmente Wladis estava acompanhado de dois amigos, porque foi necessário um trabalho em equipe para conseguir fisgar o peixe e colocar dentro do barco.

“Tivemos que trabalhar em equipe, porque a gente teve que desamarrar o barco, segurar, remar, toda aquela função para conseguir tirar ela da água porque ela é muito grande. Um parceiro ajudava no remo, o outro me ajudava e filmava… foi uma loucura”, relembra.

De acordo com Wladis, a visita da pirarara foi inesperada. Eles estavam descansando em uma sombra quando ela apareceu. O peixe “carregou” eles por mais de um quilômetro, até que finalmente foi pego.

“Eu coloquei ela dentro do barco, mas quase não consegui, faltou força. Tive que fazer uma alavanca com a perna”, relembra.

Toda a ação foi registrada em vídeo. Depois de feitas as comparações de tamanho no próprio corpo e registrar o momento histórico, os pescadores devolveram a pirarara ao rio.

“Conseguimos pegar ela com tranquilidade, fazer a soltura e devolver ela pra casa. É sempre um prazer e uma honra lutar e brigar com um peixe desse e a gente não pode fazer outra coisa senão devolver”, finaliza.

Pirarara

A pirarara é um bagre nativo das bacias do rio Amazonas e Tocantins-Araguaia que pode atingir, na sua fase adulta, cerca de 60 kg. O animal é onívoro, mas se alimenta principalmente de peixes menores.

A pirarara é um peixe de couro e considerado um dos peixes mais belos da região amazônica por conta da coloração. Ele tem dorso castanho, flancos amarelados, ventre branco e nadadeiras dorsal e caudal alaranjadas ou avermelhadas em alguns casos.

