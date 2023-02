VÍDEO: Pesquisadores flagram família de orcas se alimentando na região sul de Ilhabela

De acordo com o VIVA Instituto Verde Azul, foram avistados ao menos sete animais durante a manhã deste domingo (5). A aparição é considerada rara. Pesquisadores encontram família de orcas se alimentando em Ilhabela, SP

Uma família de orcas foi avistada por um grupo de pesquisadores em Ilhabela (SP) na manhã deste domingo (5). Os animais ficaram por cerca de cinco horas buscando alimento na Praia de Borrifos, que fica na região sul da cidade.

De acordo com o VIVA Instituto Verde Azul, responsável pelo encontro, foram observados pelo menos sete animais, sendo um macho e seis fêmeas. Havia também filhotes no grupo.

Sediado no município do Litoral Norte, o instituto trabalha justamente com pesquisa e conservação de golfinhos, baleias e outros animais marinhos que aparecem na região.

O grupo comemorou a aparição das orcas, já que ela é considerada muito rara – essa é apenas a quinta vez que os profissionais encontram a espécie na cidade desde 2019, quando o trabalho de pesquisa se iniciou.

Segundo a bióloga Maria Emília Morete, que esteve presente na equipe de avistagem, o monitoramento foi considerado muito proveitoso justamente por ser tão incomum.

“Começamos o trabalho de observação às 7h30 e logo conseguimos vê-las. Foram cinco horas vendo o comportamento delas, que se alimentam na região principalmente de arraias”, explica.

Além de ser extremamente importante do ponto de vista científico, o encontro também é um momento de muita emoção para os pesquisadores.

“É raro e sempre muito emocionante. Estamos desenvolvendo pesquisas para entender quem é essa família de golfinhos. É uma sorte que eles apareçam de vez em quando. A equipe ficou bem feliz.”

Após a caça na praia de Borrifos, o grupo de animais seguiu para a região norte de Ilhabela, no sentido da praia do Bonete. De acordo com o instituto, depois do ser humano, a orca é o mamífero que mais se distribui na planeta e que mais pode ser encontrado em lugares diferentes.

