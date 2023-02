VÍDEO: PM dá tiros para o alto em ação para dispersar aglomeração em Descalvado

Militar dispara, pelo menos, quatro vezes em meio a grupo e chega a apontar arma para pessoas. Polícia Miltar disse que irá apurar. Policial dá tiros para o alto e aponta arma para pessoas em Descalvado

Um policial militar deu vários tiros para o alto em meio a um grupo de pessoas que comemoravam o carnaval com som alto, na rua Coronel Arthur Whitacker, no Jardim Belém, em Descalvado (SP), na madrugada de sábado (18). Um vídeo que mostra a ação da polícia circula pelas redes sociais (veja acima).

Policial militar dispara para o alto e aponta para pessoas em aglomeração de carnaval em Descalvado

A Polícia Militar informou que instaurou um procedimento para apurar os fatos. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP), os PMs foram acionados para uma ocorrência de perturbação de sossego público e foram agredidos com garrafas de vidro, “sendo necessário o uso da força para conter o tumulto”. Duas pessoas foram presas por desobediência.

De acordo com relatos de pessoas que estavam no momento dos disparos, algumas viaturas estacionaram no local e os policiais ficaram de longe até que uma bomba foi jogada na direção às pessoas que estavam no local.

O vídeo que circula pelas redes sociais começou a ser gravado após a PM soltar a bomba de gás.

As imagens mostram, pelo menos, cinco policiais. Algumas pessoas vão falar com os policiais e, de repente uma delas é segurada sob protestos.

Começam uma discussão e uma garrafa é disparada em direção aos policias. Um deles, que estava em meio a um grupo de pessoas e policiais dá dois tiros para o alto e começa a correr em direção às pessoas apontando a arma. São ouvidos, pelo menos, mais dois disparos e, após os tiros, as pessoas correm assustadas.

Pelas imagens também é possível ver outro policial disparando gás de pimenta contra um rapaz.

