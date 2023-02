VÍDEO: Polícia Civil estoura cativeiro e liberta diretor de empresa sequestrado em Jacareí

Advogado da família foi preso em flagrante suspeito de planejar o crime; ele pedia R$ 2 milhões como resgate. Polícia invade cativeiro e resgata refém em São Francisco Xavier

A Polícia Civil estourou nesta quinta-feira (23) um cativeiro e libertou o diretor de uma empresa que foi sequestrado há uma semana em Jacareí (veja vídeo acima). Um advogado, que prestava serviços à família da vítima há 10 anos, foi preso suspeito pelo crime.

O cativeiro em que a vítima de 28 anos era mantida ficava em uma chácara em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos. O imóvel pertence à família do advogado, que foi preso no local.

Na manhã desta quinta, os policiais foram até o cativeiro, estouraram a porta e encontraram a vítima algemada e encapuzada no banheiro do imóvel.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por uma dívida que o advogado preso tinha com a família. A investigação aponta que ele devia R$ 160 mil aos parentes do diretor, referente a uma ação que ganharam na Justiça. No sequestro, ele cobrava R$ 2 milhões de resgate.

O autor do crime, de 58 anos, foi preso em flagrante. O caso foi registrado na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jacareí.

