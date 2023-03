VÍDEO: por segundos, comerciante escapa de atropelamento que matou três em Limeira: ‘eu tinha acabado de entrar’

Rapaz de 23 anos que dirigia o veículo foi preso e exame de bafômetro confirmou que ele bebeu, segundo a SSP. Três homens foram atingidos, arrastados e morreram no local. Por segundos, comerciante escapa de atropelamento que matou três em Limeira

O dono de uma padaria que fica bem em frente ao local de um atropelamento que matou três pessoas em Limeira (SP), neste domingo (26), relata que por segundos também não foi atingido. O vídeo das câmeras de segurança também mostram como tudo ocorreu.

Saiba quem são as vítimas do atropelamento

Mateus Willian Guerra contou que estava colocando uma encomenda no carro e, assim que entrou de novo na padaria, o outro veículo passou arrastando as vítimas.

“Tinha uma encomenda para ser entregue nesse mesmo horário. Do jeito que eu estava colocando [no carro] os pães e os bolos para a encomenda, aconteceu, depois de segundos. Eu tinha acabado de entrar e o rapaz estava chegando da caminhada e aconteceu”

O comerciante também contou que os homens sempre ficavam em frente à padaria conversando e tomando café. “Todo domingo eles estavam aí. O pessoal sempre se reunia, acordava cedo, e ficava aqui tomando café.”

Motorista embriagado atropela e mata três homens em Limeira

Irmão do homem que aparece no vídeo atravessando a rua, Eliezer Gomes da Silva de 59 anos, contou que ele tinha o hábito de fazer caminhadas de manhã pelo bairro.

“Ele saía logo de manhãzinha, tinha o hábito de acordar 4h30, 5h, e ele saiu… Eu vi meu irmão no necrotério e é difícil… Mas o que a gente pode fazer, né?”, lamentou Nelson Gomes da Silva.

Ademilso e Eliezer estão entre as vítimas do acidente

Arquivos pessoais

O outro irmão, José Alves, contou que ele tentou desviar da calçada, mas não conseguiu. Os dois irmãos pedem que a Justiça seja feita.

“Não tem segurança nem para fazer uma caminhada”, lamentou José.

As outras vítimas são Ademilso Ferreira de Godoy de 48 anos e um morador em situação de rua, conhecido como Mexerica. Até a última atualização desta reportagem, sua identidade não havia sido informada.

O cão do morador de rua que estava com ele no momento não se feriu, e ficou no local do acidente mesmo depois da remoção dos corpos.

Carro que atropelou e matou três pessoas em Limeira ficou destruído

Giuliano Tamura/EPTV

O acidente

O acidente aconteceu na Rua Otávio Coelho. Ainda segundo a Guarda, duas vítimas foram arrastadas por aproximadamente 30 metros, até o cruzamento com a Avenida João Amaral Gama.

Carro atropela e mata três pessoas na calçada em Limeira

O motorista foi preso em flagrante e exame de bafômetro confirmou que ele consumiu bebida alcoólica antes de dirigir.

O automóvel ficou com a frente destruída e uma vitrine com frangos assados de uma padaria também foi danificada. A rua foi interditada para o trabalho da perícia.

Local onde três pessoas morreram atropeladas em Limeira

Giuliano Tamura/EPTV

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou fazer o atendimento, mas as três vítimas morreram no local.

O motorista realizou teste de etilômetro, que deu resultado positivo. À Guarda, ele afirmou à corporação que dormiu no volante. Foi solicitado perícia ao local e exames do instituto Médico Legal (IML) nos corpos.

O indiciado foi conduzido ao Plantão da Delegacia Seccional de Limeira, onde o caso foi registrado como homicídio culposo – quando não há intenção de matar – na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante. Ele passará por audiência de custódia nesta segunda-feira (27).

