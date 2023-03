VÍDEO: quadrilha de chilenos é presa na Dutra após furtar celulares e dinheiro em posto de combustíveis

Crime aconteceu no trecho de Guaratinguetá e grupo foi detido em São José dos Campos. Com eles, os policiais encontraram 12 celulares, um tablet, cartões bancários, além de R$ 800. Quadrilha de chilenos é presa na Dutra após furtar celulares e dinheiro em posto de combustíveis

Uma quadrilha de chilenos foi presa na noite desta quarta-feira (8) após furtar celulares e dinheiro em um posto de combustíveis. O crime aconteceu no trecho de Guaratinguetá e os suspeitos foram presos durante a fuga, já em São José dos Campos.

A Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação sobre o crime e conseguiu fazer a abordagem ao veículo dos suspeitos por volta das 18h no km 150, em São José dos Campos.

Dentro do veículo estavam os quatro chilenos que, segundo a polícia, entraram no país por Foz do Iguaçu (PR), no último dia 25 de fevereiro.

Ao ser questionada pelos policiais, a quadrilha teria informado que estava retornando de uma viagem de turismo feita no Rio de Janeiro.

Mas em vistoria no interior do automóvel, os policiais rodoviários encontraram 12 celulares, um tablet, uma pequena bolsa com R$800, aproximadamente, e algumas carteiras e cartões de banco em nome de terceiros.

Os chilenos foram indagados sobre os objetos encontrados e teriam informado para a polícia que não sabiam a procedência, apenas que quatro dos 12 celulares eram deles. Os suspeitos foram encaminhados a um plantão policial, em São José, onde prestaram depoimento.

No local, um casal que teve objetos furtados do interior do carro deles compareceu na delegacia e reconheceu alguns itens, sendo dois celulares, uma carteira, dois cartões bancários, uma bolsa e R$ 800.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina.

Vittorio Rienzo