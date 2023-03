VÍDEO: quedas de árvores interditam a estrada do Broa em Itirapina

Incidente aconteceu durante chuva da tarde desta segunda-feira (27). Ninguém ficou ferido. Quedas de árvores interditam a estrada do Broa entre Itirapina e São Carlos

Quedas de árvores interditaram na Rodovia Domingos Innocentini, conhecida como estrada do Broa, em Itirapina (SP), na tarde desta segunda-feira (27), durante uma chuva forte. (Confira o vídeo acima).

O incidente aconteceu no km 13, entre São Carlos e Itirapina. Segundo o Corpo de Bombeiros, a pista está completamente fechada e um chamado foi recebido por volta de 17h30. Equipes estão a caminho do local para fazer a remoção.

As árvores não atingiram veículos e ninguém ficou ferido. Ainda não há previsão para liberação do trânsito.

Quedas de árvores na Rodovia Domingos Innocentini, em Itirapina

