VÍDEO: Repórter usa capa de chuva, mas leva banho de foliões em festa centenária de carnaval

Brincadeira de molhar uns aos outros, durante folia, começou na época do Império, durante o auge do ciclo do ouro em Arraias, sudeste do Tocantins. Muita água e diversão no Entrudo, em Arraias

Em Arraias, foliões desceram e subiram as ladeiras dançando, cantando marchinhas e molhando uns aos outros, no Entrudo, festa centenária em Arraias. Nem a repórter escapou. Ana Paula Rehbein até tentou usar uma capa de chuva, mas levou um banho. Foi tanta água que ela acabou se rendendo e, no fim da reportagem, apareceu toda molhada.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Essa brincadeira de molhar uns aos outros, durante a folia, começou na época do Império, durante o auge do ciclo do ouro em Arraias. Até hoje, os moradores mantêm a tradição.

A festa foi neste domingo (19). Às 07h, os arraianos e turistas estavam prontos. Antes do bloco desfilar pela cidade, alguns fizeram uma espécie de esquenta no quintal de uma casa.

Repórter usa capa de chuva, mas não leva banho durante entrudo em Arraias

Reprodução/TV Anhanguera

Os foliões comeram um caldo reforçado. “É um caldo bastante forte, a receita é de uma amiga nossa, professora da UFT que trouxe do Mato Grosso do Sul, chama puchero. A base é mandioca e carnes, chambari, carne de pescoço, muito músculo. É bastante forte para o pessoal aguentar o dia todo”, explicou a professora da UFT, Gisele Almeida.

“Esse caldo sustenta, para quem está de ressaca, esse caldinho é uma maravilha”, comenta a professora Marisa Almeida.

A receita foi preparada pelo ‘Galizé da Madrugada’, bloquinho de amigos, professores e alunos da UFT. “A gente brinca junto, com certeza deixa mais divertido e mais presente essa questão do diálogo com a cultural, com os valores da cidade”.

LEIA MAIS:

Sem medo de água gelada, bloco dos Enxutos completa 27 anos de tradição em Dianópolis

Folia nas ruas: veja os horários e locais que os bloquinhos de carnaval vão passar pela capital

Entrudo em Arraias faz sucesso desde a época do Império

Reprodução/TV Anhanguera

Os nutrientes são necessários para aguentar o percurso do entrudo, o tradicional bloco molhado de Arrais, que atrai turistas do país inteiro. Todo mundo fica com o baldinho na mão.

“Minha amiga me chamou, fiquei sabendo dessa tradição e curiosíssima para conhecer. Estou amando”, disse a professora Maria Almeida, enquanto era molhada durante a entrevista.

Durante a festa, foliões percorreram quilômetros descendo e subindo ladeiras. Moradores ajudaram a fornecer água com mangueiras. Na frente do bloco, o caminhão-pipa fez a reposição dos baldes.

Moradores de Arraias e turistas saem pelas ruas molhando uns aos outros

Reprodução/TV Anhanguera

Quem estava em casa saiu na janela para prestigiar e ver a banda passar. A aposentada Maria dos Santos disse que não perdia por nada essa alegria. “Eu sou daqui, mas moro há 50 anos em Brasília. Todo ano eu venho, eu amo o carnaval, não existe igual ao de Arraias”.

Com água em abundância, qualquer tentativa de não se molhar, é bobagem. É o valor histórico dessa festa que motiva os moradores a preservarem esse formato de carnaval, que tem até rei e rainha.

Até rei de bloco não espaca de ser molhado durante entrudo em Arraias

Reprodução/TV Anhanguera

“Resolvemos criar o bloco Os Súditos do Rei, que está sendo o maior sucesso”. Enquanto o rei dava entrevista, ele também foi molhado: “Ai respeita o rei! Está vendo aqui? Em Arraias, não se respeita nem o rei”, brincou o aposentado Leandro Azevedo.

“A cultura aqui sempre permanece firme com alegria.Tem que estar preparada e entender que o entrudo é com água. Só Arraias sabe fazer”, finalizou a professora da UFT, Helena Quirino.

Entrudo em Arraias atrai famílias para as ruas durante carnaval

Reprodução/TV Anhanguera

Repórter Ana Paula Rehbein termina reportagem toda molhada, durante carnaval em Arraias

Reprodução/TV Anhanguera

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

valipomponi