VÍDEO: rua cheia de buracos fica intransitável em São Carlos e até dificulta uso de garagem de casa

Moradores da Vila Conceição cobram solução para transtornos. Prefeitura diz licitação para recapear cidade está em andamento, mas ela ainda não está pronta e não há prazo para serviços. Moradores de São Carlos reclamam de buracos e pedras soltas em ruas da Vila Conceição

Ruas do bairro Vila Conceição, em São Carlos (SP), estão com tantos buracos que ficaram intransitáveis em alguns trechos.

Em uma delas, uma moradora tem dificuldades para estacionar dentro da garagem da própria casa. A população cobra uma solução para o problema.

A Prefeitura de São Carlos informou que está em andamento uma licitação para o serviço de recapeamento na cidade e o bairro está incluso. Como o processo ainda não terminou, não há prazo para o serviço.

Ruas esburacadas

Ruas do bairro Vila Conceição estão cheias de buracos em São Carlos

Rodrigo Sargaço/EPTV

A Rua Pedro de Almeida, uma das principais do bairro, está em condições precárias. Alguns buracos estão tão grandes que chegam na terra. Outros ainda maiores estão bem perto da sarjeta.

Em um deles, os moradores tem colocado pedras grandes para que a calçada também não seja engolida pela cratera.

Cratera em rua do bairro Vila Conceição em São Carlos

Rodrigo Sargaço/EPTV

Alguns buracos até foram cobertos, mas logo ao lado outros estão se abrindo e a rua fica toda irregular. A cada chuva a situação só piora, segundo os moradores.

Na Rua Antônio Joaquim Satute, os moradores estão ‘presos’ dentro de casa.

“Estaciona na casa dos outros, como vai entrar dentro de casa com uma situação dessa?”, reclamou a empregada doméstica Maria Ludovico.

Ela fica preocupada por que tem netas pequenas que já se machucaram aqui. “Não tem nem como brincar na calçada, porque os carros passam e jogam pedra”, disse.

Rua Antônio Joaquim Satute ficou intransitável com os buracos em São Carlos

Marlon Tavoni/EPTV

A aposentada Olésia Yamada ainda tem marcas estão no joelho do tombou que levou nesses buracos no final do ano passado. “Meu filho caiu também e uma mulher, que não sei se ela perdeu a direção do carro, bateu em uma cerca”, afirmou.

Os prejuízos com os carros são frequentes. “Minha mulher gastou a maior grana com suspensão, bucha da bandeja, tá arrebentando tudo”, disse o aposentado José Roberto Fernandes.

“Não está dando não, precisa resolver. A gente paga os impostos direitinho e a gente quer uma solução para essa situação”, reclamou a empregada doméstica Marcia Soares.

Buraco em rua do bairro Vila Conceição em São Carlos

Rodrigo Sargaço/EPTV

