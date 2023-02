VÍDEO: skatista mirim de 5 anos já coleciona medalhas em São Carlos

Vallentina Camilo chama atenção pela habilidade e está treinando para buscar o bicampeonato do Circuto Futuro da Nação, em março. Skatista de São Carlos, de 5 anos, busca bicampeonato do Circuito Futuro da Nação

Uma menina de apenas 5 anos, de São Carlos (SP), está se destacando e colecionando medalhas em campeonatos de skate. Vallentina Camilo chama atenção pela habilidade e está treinando para buscar o bicampeonato do Circuto Futuro da Nação, em março.

Valentina fica em pé no skate como se fosse uma veterana. Com apenas 1 ano de vida, ela já arriscava as primeiras voltas no skate graças ao pai.

“Eu gosto de fazer tudo. E é muito legal fazer isso porque é um esporte muito importante”, disse.

Vallentina Camilo começou a brincar com skate antes de começar a andar em São Carlos

Ela mal andava e já se equilibrava no skate. “A minha esposa percebeu essa facilidade. A gente empurrava ela na garagem e começou tudo como uma brincadeira. Ela abandonava as bonecas para brincar com o skate”, afirmou o pai Gilberto Camilo.

A brincadeira virou coisa séria e desde 2018 ela já participa de competições. Algumas delas com skatistas entre 12 e 19 anos. Para aprender mais sobre o esporte, ela não perde um campeonato na TV.

“É muito divertido porque eu aprendo. Inglês eu não entendo, mas eu assisto mesmo assim porque eu gosto”, afirmou.

Vallentina Camilo chama atenção por onde passa em São Carlos

Caminho no esporte

O aprendizado tem dado certo e ela já coleciona 6 medalhas conquistadas em competições.

O sonho dela é conhecer o maior nome do skate feminino no país: Rayssa Leal. Mesmo ainda não se conhecendo, elas já são amigas. “Eu gosto muito dela e ela é minha amiguinha. Só que ela cresceu um pouquinho”, disse.

“O grande objetivo é tentar chegar numa olimpíada e trazer medalha o mais cedo possível. A gente está tentando e vai conseguir”, destacou o pai.

Vallentina Camilo chama atenção por onde passa em São Carlos

