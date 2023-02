VÍDEO: suspeito de aplicar ‘golpe do pix’ é agredido por grupo em São Carlos

Imagens que circulam nas redes sociais mostram momento da confusão. Suspeito precisou de atendimento, mas não corre risco de morte. Grupo agride suspeito de aplicar ‘golpe do pix’ em São Carlos

Um homem de 28 anos foi agredido por um grupo de pessoas em São Carlos (SP), na noite da segunda-feira (13), depois de tentar aplicar o ‘golpe do pix’. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da confusão (veja no vídeo acima).

O suspeito precisou de atendimento, mas não corre risco de morte, segundo informações do boletim de ocorrência.

Um dos vídeos mostra quando o suspeito é abordado na porta da casa onde mora, na Rua Carlos Botelho. Um grupo de entregadores e donos de comércio estão no local, que também é invadido. Não é possível saber qual dos momentos acontece primeiro: a conversa com o suspeito ou a invasão na residência. O homem é acusado de aplicar golpe no valor de R$ 1,5 mil na pizzaria. O valor, entretanto, não foi citado no B.O.

Um outro vídeo mostra o homem, já ensanguentado, correndo pela Rua Rui Barbosa e o grupo atrás dele. Até que ele cai e é agredido a chutes e pauladas.

Registro policial

Homem é agredido em São Carlos (SP)

Reprodução

Segundo o B.O., a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de desinteligência. Assim que os policiais chegaram ao local, a maioria das pessoas fugiu e apenas um dos entregadores permaneceu na via, junto com o proprietário de uma pizzaria.

Eles foram conduzidos à delegacia e disseram aos policiais que a confusão começou por conta de desacordos comerciais. O proprietário da pizzaria disse que naquela noite o suspeito teria feito um pedido e tentado enganá-los com o golpe do ‘falso pix’.

O comerciante também alegou que essa não era a primeira vez que isso acontecia e que o entregador constatou que o golpe já havia sido aplicado em outras oportunidades. Diante disso, eles contaram sobre o golpe em um grupo de comerciantes de alimentos no WhatsApp e enviaram as imagens do suspeito.

O entregador e o proprietário da pizzaria disseram que, quando o estabelecimento foi fechado, eles foram até a casa do suspeito e já havia um grupo de pessoas o agredindo.

O entregador confessou ter participado das agressões, mas disse que não cometeu o crime sozinho. Entretanto, ele não soube indicar quem eram as outras pessoas envolvidas. O entregador foi qualificado como autor do crime e teve o celular apreendido.

Os policiais também apreenderam dois objetos que foram usados nas agressões. O caso foi registrado como lesão corporal e dano e será investigado pela Polícia Civil.

Socorro

Os policiais chamaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) que encaminhou o suspeito até a Santa Casa com diversas lesões pelo corpo, inchaço na testa, hemorragia e braço esquerdo fraturado. Segundo o B.O., ele não corre risco de morte.

Como ele estava consciente, os policiais foram até o hospital e o ouviram. Ele alegou que teve sua casa invadida e que foi agredido por várias pessoas.

