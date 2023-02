VÍDEO: suspeito é resgatado após pular da ponte sobre o rio Madeira durante fuga em Porto Velho

PM havia dado voz de parada ao suspeito, mas ele não acatou e foi iniciada a perseguição. Durante a fuga, suspeito se jogou da ponte em Porto Velho. Durante fuga, suspeito se joga da ponte no rio Madeira em Porto Velho

Durante fuga, um homem se jogou da ponte sobre o rio Madeira, na tarde de terça-feira (31) em Porto Velho. Após o resgate, ele recebeu voz de prisão e foi levado à Central de Flagrantes.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares faziam a ronda pelo bairro Nova Esperança, quando avistaram um homem em uma motocicleta. O comportamento do rapaz chamou a atenção dos policiais, que deram ordem de parada. No entanto, a ordem não foi acatada e deu-se início a perseguição.

O motociclista estava em alta velocidade e desrespeitou a sinalização de várias ruas da capital. Na avenida Farquar, o homem sofreu uma queda, deixando vários objetos no local, inclusive um simulacro.

O suspeito continuou a fuga a pé e nas mediações do bairro Triângulo, o homem se jogou da ponte do rio Madeira. No entanto, ao tentar chegar às margens do rio, não conseguiu continuar o nado e precisou ser resgatado pelos policiais.

O delegado Marcos Correia, plantonista na Central de Flagrantes, explicou ao g1 que após averiguação da situação do suspeito, que estava foragido do sistema penitenciário.

“O conduzido foi preso pela Polícia Militar e depois trazido à Central de Flagrantes. Ele estava em posse de um simulacro de arma de fogo e estava foragido do sistema penitenciário. Agora ele será recolhido e o caso, será encaminhado para delegacia da área para demais apurações”, finaliza.

