VÍDEO: suspeito pula de caminhão roubado em movimento antes de batida em carro no Centro de Campinas

Homem foi preso pelo roubo após tentar fugir a pé. Caminhão carregado com pão em Osasco (SP) seguia para Uberlândia (MG) quando foi alvo de criminoso; motorista não foi localizado. Vídeo mostra motorista abandonando caminhão em movimento durante fuga em Campinas

Um caminhão roubado bateu em um carro estacionado na região central de Campinas (SP) na tarde desta quinta-feira (9). Um suspeito pelo roubo foi preso.

De acordo com a Empresa Municipal de Desenvolvimento (Emdec), responsável pelo trânsito da metrópole, a colisão ocorreu no cruzamento das ruas Onze de Agosto e Dr. Costa Aguiar.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem pula do caminhão em movimento e foge, antes de o veículo colidir contra um Citroen Xsara Picasso, que ficou com a lateral destruída. Assista ao vídeo acima.

Após tentar fugir a pé, o suspeito foi localizado pela Polícia Militar Rodoviária (PMR), preso e encaminhado ao 1° Distrito Policial (DP) de Campinas.

Caminhão roubado que colidiu contra carro no Centro de Campinas

Polícia Militar Rodoviária

Roubo e perseguição

Segundo a PMR, o caminhão seguia para Uberlândia (MG) depois de ser carregado com pão em Osasco (SP) e foi alvo do criminoso no Km 145 da Rodovia D. Pedro I (SP-065), já em Campinas .

Os policiais foram acionados e localizaram o veículo quando ele entrava na Avenida Lix da Cunha.

O condutor desrespeitou o sinal de pare, e os agentes deram início a uma perseguição, que terminou na Rua Dr. Costa Aguiar com a colisão.

Até a publicação desta reportagem, o motorista responsável pelo caminhão não havia sido localizado.

Carro atingido por caminhão roubado em Campinas ficou com a lateral destruída

Daiany Oliveira/EPTV

