VÍDEO: telhado de choperia é levado por ventania durante chuva em Caconde

Temporal causou deslizamentos de terra e deixou ruas alagadas, nesta quinta-feira (9). Telhado de choperia é levado pelo vento forte durante chuva em Caconde

Uma forte chuva causou pontos de alagamento, deslizamentos de terra e rompimento de fios elétricos, na tarde desta quinta-feira (9) em Caconde (SP).

A ventania levantou o telhado de uma choperia, que foi parar na rede de energia, causando uma explosão (veja vídeo acima).

Foram registrados, pelo menos, dois pontos de alagamento: um na Rua Água Branca e outro na região do Córrego do Beco dos Cristais.

Por conta dos transtornos, a Prefeitura de Caconde publicou um informe fazendo um alerta à população.

Segundo a administração, algumas repartições públicas, que foram afetadas pelas chuvas, poderão ficar temporariamente sem atendimento.

“Estamos monitorando a situação e prontos para atender às necessidades da população. Se você necessitar de auxílio, por favor, entre em contato conosco pelo número (19) 99630-7248 ou envie mensagem nas nossas redes sociais”, diz o comunicado.

