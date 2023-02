VÍDEO: Temporal danifica pela 2ª vez tendas montadas para o carnaval de Dianópolis

A estrutura já tinha sido derrubada pela chuva na semana passada. Depois disso, a prefeitura montou uma equipe para organizar o espaço e receber os foliões. Temporal danifica, pela segunda vez, estrutura do Carnaval de Dianópolis

Tendas montadas para o carnaval de Dianópolis, sudeste do Tocantins, foram derrubadas novamente após um temporal registrado nesta terça-feira (14). A estrutura já tinha sido danificada pela chuva na semana passada. Depois disso, a prefeitura montou uma equipe para reorganizar o espaço. Agora, o município precisará de uma força-tarefa para remontar as tendas e preparar o circuito da folia.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O temporal foi registrado no início da noite desta terça-feira. Imagens divulgadas por moradores mostram o grande acumulado de chuva na cidade, além de tendas caídas por causa da ventania.

LEIA MAIS:

Equipes trabalham para remontar estrutura de Carnaval derrubada durante temporal em Dianópolis

VÍDEO: Temporal em Dianópolis derruba parte da estrutura montada para o carnaval

Tendas foram derrubadas, pela 2ª vez, durante temporal em Dianópolis

Reprodução/TV Anhanguera

As tendas foram montadas na Rua João Rodrigues, no entorno da Praça Abílio Wolney, lugar que deve receber os foliões a partir de sexta-feira (17).

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Dianópolis informou que ainda vai se manifestar sobre as providências que serão tomadas pelo município.

A folia em Dianópolis é tradicional e atrai milhares de turistas de várias partes do Brasil. Veja como será a programação de shows:

Sexta-feira (17)

Théo Teclas

Jammil

Deivinho Ferreira

DJ Matheus

Sábado (18)

Pileki Elétrico

Natalha Fernandes

Tetezinho

DJ Matheus

Domingo (19)

Geysa & Banda

Kit Ilusão

Grupo Jaé

DJ Matheus

Segunda-feira (20)

Dubiran Araújo

Dinho Cunha & Bya Santana

Alex & Matielo

Átila & Matheus

DJ Matheus

Terça-feira (21)

Dubiran Araújo

Tarcio Silva

Andrezin – O príncipe do piseiro

DJ Matheus

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vito Califano