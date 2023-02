VÍDEO: Temporal em Dianópolis derruba parte da estrutura montada para o carnaval

Chuva começou por volta das 11h e de acordo com a Prefeitura de Dianópolis, ninguém ficou ferido. Estrutura será remontada. Chuva derruba estrutura da festa de carnaval em Dianópolis

Uma forte chuva que caiu no município de Dianópolis, na região sudeste do estado, derrubou parte das tendas montadas para o carnaval. A estrutura estava na Rua João Rodrigues, no entorno da Praça Abílio Wolney.

O temporal começou nesta segunda-feira (6) por volta das 11h. Segundo imagens feitas por moradores que viram a situação, as lonas ficaram penduradas e os ferros expostos. (Veja vídeo acima)

Situação em que ficou as tendas em Duanópolis

Segundo a Prefeitura de Dianópolis, ninguém ficou ferido. O prejuízo também não foi maior porque não tinha nenhum veículo estacionado no local.

A prefeitura informou também que teve queda de energia porque as tendas atingiram os fios elétricos. A Energisa foi acionada para realizar a manutenção.

Uma equipe vai realizar novamente a montagem das tendas que ficaram danificadas com a força do vento, informou a assessoria da prefeitura.

Previsão na cidade

A cidade tem a previsão de mais temporais nos próximos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para terça-feira (7) até sexta-feira (10), haverá a presença de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 21°C e 29°C.

