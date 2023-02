VÍDEO: trabalhadores ficam soterrados após acidente em construção de Rio Claro

Segundo informações da Defesa Civil, o soterramento aconteceu no terreno de um prédio que está sendo construído na Rua 6 esquina com a Avenida 56. Imagens mostram resgate de vítima. Trabalhadores ficam soterrados depois de deslizamento em obra de Rio Claro

Dois trabalhadores ficaram parcialmente soterrados depois de um acidente de trabalho, no início da tarde desta sexta-feira (3), em Rio Claro (SP). Eles foram socorridos pelos bombeiros e já foram liberados.

Segundo informações da Defesa Civil, o soterramento aconteceu no terreno de um prédio que está sendo construído na Rua 6 esquina com a Avenida 56.

Durante uma ação nos alicerces da estrutura, houve um deslizamento de terra que soterrou, parcialmente, os trabalhadores. As causas ainda são desconhecidas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a equipe resgatando um dos trabalhadores. Ele aparece consciente nas imagens.

O Corpo de Bombeiros foram ao local e eles foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Cervezão. Os dois não tiveram ferimentos graves.

A Defesa Civil acompanhou o trabalhos dos bombeiros. O g1 não conseguiu contato com a corporação para saber se foi constatada alguma irregularidade no local. A reportagem não identificou a construtora responsável.

