VÍDEO: veja dicas de como remover o mofo nas paredes

EPTV1 dá receitas para acabar com o problema causado pela umidade nesta época de chuvas. Água sanitária, vinagre branco, bicarbonato de sódio e água oxigenada podem ser usados. Saiba como evitar o mofo causado pelas chuvas e em quais locais ele costuma aparecer

Com as chuvas, o aparecimento de mofo nas paredes se torna comum nas casas. A umidade, a falta de luz do sol e ventilação favorecem a proliferação de fungos do mofo, causando um cheiro forte que pode prejudicar a saúde de quem problemas respiratórios, como a rinite.

Vazamento de canos ou infiltração de água dos telhados também agravam a situação e precisam de um profissional para a solução.

A EPTV, afiliada da TV Globo, deu dicas de como remover o mofo.

Veja como acabar com o mofo em paredes

Água sanitária: com um funil, prepare uma solução de 100 ml de água sanitária para cada litro de água e coloque em um borrifador. Deixe a solução agir por 10 a 15 minutos e depois retire-a com um pano limpo ou esponja.

Vinagre branco: coloque uma boa quantidade de vinagre branco puro em um borrifador com uma parte de água. Depois, borrife-o sobre a superfície mofada e deixe por uma hora. Limpe a área com água e deixe secar.

Bicarbonato de sódio: adicione ¼ de bicarbonato para cada xícara de água em um borrifador e use a solução para remover o bolor e o mofo. Também é possível misturar o bicarbonato com uma parte de vinagre branco ou álcool e uma parte de água. Mexa a mistura até que se torne uma pasta grossa. Espalhe-a na superfície e deixe secar. Esfregue o mofo e as manchas pretas e limpe com água.

Água oxigenada: Diluir em água, aplicar no local e deixar por 1 hora. Retirar o excesso em seguida.

Saquinho com giz e sal grosso: também podem ser usados para puxar a umidade de armários, por exemplo.

