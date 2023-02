VÍDEO: Viatura da PM derruba motociclista durante fuga em alta velocidade

Após ser derrubado, jovem, de 21 anos, atingiu muro e ficou ferido. Segundo a PM, ele estava trafegando por avenidas de Araguaína com escapamento aberto e em alta velocidade. Momento em que viatura derruba motociclista

Um vídeo mostra o exato momento em que um motociclista é derrubado por uma viatura da Polícia Militar, durante perseguição em alta velocidade. O caso aconteceu em Araguaína. Nas imagens, é possível ver que o jovem, de 21 anos, cai e sai deslizando no asfalto até atingir o muro de uma casa. Ele não tinha habilitação.

O acidente foi registrado na rua Trinta, no setor Vila Norte, na madrugada do último domingo (26). Segundo a PM, durante patrulhamento na região, moradores informaram que um motociclista estava andando pelas ruas em alta velocidade e com o escapamento aberto, provocando muito barulho.

Durante buscas, os policiais viram o suspeito e deram ordem de parada. Conforme o relatório da polícia, o motociclista desobedeceu e fugiu em alta velocidade.

Na perseguição, houve uma colisão entre a viatura e a moto. Conforme a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros.

A polícia disse que a motocicleta estava com os pneus desgastados e escapamento inoperante. Por causa disso, o veículo foi apreendido. sendo assim encaminhado ao Pátio SIPAR.

O jovem foi encaminhado ao Hospital Regional de Araguaína e o caso foi registrado na Delegacia da Polícia. O suspeito deve responder por direção perigosa.

Vittorio Ferla