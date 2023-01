VÍDEO: viatura da PM se envolve em acidente de trânsito em Porto Velho

Duas pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia, os militares estavam em deslocamento para uma ocorrência de prioridade. Viatura da PM se envolve em acidente de trânsito em Porto Velho

Uma viatura da Polícia Militar (PM) se envolveu em um acidente de trânsito neste fim de semana em Porto Velho. Duas pessoas ficaram feridas.

Imagens captadas pela câmera de uma residência, há poucos metros do local da batida, mostram a viatura cruzando a rua Almirante Barroso, que é preferencial, e atingindo em cheio o veículo que seguia pela via. O carro gira e vai parar na calçada (veja acima).

A colisão aconteceu por volta das 9h30 e no momento da batida não havia grande movimentação de outros veículos na pista. A passageira do carro atingido e um policial que estava na viatura tiveram ferimentos e foram levados de ambulância para atendimento médico.

Segundo informações da polícia, os militares estavam em deslocamento para uma ocorrência de prioridade.

A perícia foi acionada e o trânsito no local ficou parcialmente interrompido até a finalização dos trabalhos dos peritos. Os carros foram removidos pelo guincho e o trânsito liberado por volta de 11h30.

Vito Califano