VÍDEO: Vigilante de lanchonete é baleado em troca de tiros com assaltantes em Parnamirim

Caso aconteceu na noite de sexta-feira (10) no bairro Rosa dos Ventos. Adolescente de 15 anos também ficou ferida com tiro no braço. Segurança é baleado em troca de tiros com assaltantes em Parnamirim

O vigilante de uma lanchonete sofreu pelo menos quatro tiros durante um confronto com assaltantes, na noite de sexta-feira (10), em Parnamirim, na Grande Natal. Uma adolescente de 15 anos também foi baleada no braço durante a ação.

Parte do confronto foi registrado por câmeras de segurança. Veja acima.

As informações foram confirmadas pela Polícia Militar, acionada ao local do crime, na Rua Cândido Martins dos Santos, no bairro Rosa dos Ventos. As vítimas foram socorridas pela população a hospitais da região antes da chegada da polícia.

A suspeita inicial da PM é de que os criminosos queriam roubar a arma de fogo do vigilante. Testemunhas relataram à corporação que pelo menos quatro criminosos participaram do assalto.

Ainda de acordo com os relatos recebidos pelos policiais, um homem chegou à lanchonete e sentou em uma mesa próxima ao segurança. Em seguida, outros homens sentaram à mesa e pediram algo para consumir. Na sequência, eles abordaram o vigilante, já atirando. Alguns tiros quebraram uma vidraça no local. O segurança reagiu.

Segurança reagiu a assalto em Parnamirim, na Grande Natal

Reprodução

Conforme as testemunhas, houve uma intensa troca de tiros que durou segundo e os criminosos fugiram sem levar a arma do vigilante.

O segurança foi atingido por pelo menos quatro disparos nas pernas e no tórax e está internado em estado grave, após passar por cirurgia no Hospital Deoclécio Marques, segundo a PM.

Uma adolescente de 15 anos também sofreu um tiro no braço, mas sem gravidade, conforme a polícia.

Viaturas do 3⁰ Batalhão da PM foram até o local e realizaram patrulhamento na região, mas os suspeitos não foram encontrados. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

pappa2200