VIDEOCAST: pesquisador da USP e presidente da OAB abordam história do negro no Brasil e políticas afirmativas atuais

Sergio Marcondes e Felipe José Maurício de Oliveira foram os convidados no videocast especial da série ‘A História Comprovada’, nesta sexta-feira (24). Pesquisador da USP e presidente da OAB falam da história do negro e políticas afirmativas

Uma transmissão especial de videocast no g1, nesta sexta-feira (23), contou com a presença do pesquisador da USP Sergio Paulo Marcondes e o presidente da OAB de Araraquara, Felipe José Maurício de Oliveira. Eles falaram sobre a história da população negra no Brasil e as políticas afirmativas atuais que ajudam na inclusão. (Confira a íntegra acima no vídeo de 36 minutos).

A apresentação foi da jornalista Fernanda Ribeiro, no estúdio da EPTV, afiliada da TV Globo, em São Carlos (SP).

Na quinta, a ativista da militância negra Alessandra Laurindo e o cientista social Dagoberto José Fonseca falaram sobre a recuperação de documentos inéditos sobre a escravidão em Araraquara. VEJA AQUI.

O EPTV1, em parceria com o g1, iniciou a série de reportagens ‘A História Comprovada’, que fala sobre esses documentos, que deveriam ter sido queimados em 1890. Um livro sobre o tema será lançado nesta sexta-feira (24), às 18h, no Sesc Araraquara.

O pesquisador da USP Sergio Paulo Marcondes (acima à esquerda) e o presidente da OAB de Araraquara, Felipe José Maurício de Oliveira

Quem é o Sergio Paulo Marcondes

Sergio Marcondes é pesquisador da USP no laboratório Nanotecnologia e Cerâmicas Avançadas. Bolsista Desenvolvimento Tecnológico e Inovação pela CNPQ, por um projeto da Universidade Federal do Ceará, uma parceria entre as duas universidades.

Professor de física e matemática na rede pública. Tem turmas do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.

É bacharel em física na USP, tem mestrado em física aplicada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Quem é Felipe José Maurício de Oliveira

Felipe José Maurício de Oliveira é advogado e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Araraquara

Pós-graduado em direito tributário e empresarial, em direito processual civil, em direito imobiliário. Foi tesoureiro da OAB de Araraquara entre 2019 a 2021.

