VÍDEOS: chuva forte em Rio Claro causa diversos pontos de alagamento

Avenida Brasil e Avenida Visconde de Rio Claro estão entre os locais tomados pela água nesta sexta-feira (10). Queda de energia afeta o abastecimento de água na cidade. Chuva forte em Rio Claro causa pontos de alagamentos em ruas e avenidas

Uma chuva forte atingiu Rio Claro (SP) na tarde desta sexta-feira (10) e causou vários pontos de alagamento. O temporal também causou queda de energia, que afeta o abastecimento de água. Não há registro de feridos. (Confira imagens no vídeo acima).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Em nota divulgada no Facebook, a prefeitura alertou para que os moradores evitem os pontos que estão interditados por conta de alagamentos. “Estamos trabalhando para que tudo se normalize o mais rápido possível”.

Alagamentos

Um carro ficou no meio do alagamento em um pontilhão que dá acesso à Rodovia Washington Luís (SP-310). Outros motoristas desceram para tentar ajudar o motorista.

Alagamento em pontilhão da Rodovia Washington Luís em Rio Claro

Rodrigo Luís Gonçalvez/Arquivo Pessoal

LEIA TAMBÉM: Chuva forte alaga Câmara de Santa Gertrudes e causa lentidão na Washington Luís; FOTOS

Parte da Avenida Brasil, próximo ao Corpo de Bombeiros, ficou tomada pela água. Alguns motoristas e motociclistas se arriscaram passando pelo local.

Parte da Avenida Brasil ficou alagada em Rio Claro

Claudionor Canovas/Arquivo Pessoal

A Avenida Visconde de Rio Claro também ficou alagada. Comerciantes e moradores fizeram imagens de dentro das lojas. (veja abaixo).

A Avenida Visconde de Rio Claro ficou alagada com a chuva nesta sexta em Rio Claro

Fabio Luis Salvi/Arquivo Pessoal

A força da água também impressionou na Avenida 40, na Vila Saibreiro, perto do Lago Azul.

Alagamento da Avenida 40, na Vila Saibreiro, em Rio Claro

Arquivo Pessoal

No Clube de Campo de Rio Claro também teve alagamentos e a piscina sumiu no meio de tanta água.

Clube alagado durante chuva em Rio Claro

Arquivo Pessoal

Queda de energia e falta de água

Com a queda de energia, as estações de tratamento de água (Etas 1 e 2) e a central de distribuição estão desligadas, o que afeta o abastecimento da cidade.

O Daae informou que está trabalhando para reestabelecer a energia e a previsão inicial de retorno das operações e normalização do abastecimento é para a noite desta sexta (10).

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

pappa2200