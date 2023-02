Vídeos de sobrevoo mostram dezenas de garimpeiros em pista de pouso clandestina na Terra Yanomami

Pista clandestina fica na região do Homoxi, uma área de difícil acesso e onde só se chega de avião. Região está tomada por garimpeiros. Imagens aéreas mostram dezenas de garimpeiros na terra Yanomami

Novos vídeos mostram dezenas de garimpeiros em uma das principais pistas de pouso clandestina da Terra Indígena Yanomami, na tentativa de conseguir aviões ou helicópteros para deixar a região após o início de ações de repressão à atividade clandestina.

As imagens foram gravadas nesse domingo (5) pelo líder Júnior Hekurari Yanomami, durante o sobrevoo que a ministra dos Povo Indígenas, Sônia Guajajara, fez em algumas regiões. Os vídeos mostram ao menos 30 garimpeiros na região.

Garimpeiros que não conseguem sair da Terra Yanomami se aglomeram na pista do Homoxi

Júnior Hekurari Yanomami/Divulgação

A pista de terra aberta no meio da floresta fica em Homoxi, e é conhecida como pista do Jeremias. A região tem forte presença de garimpeiros – ano passado, eles tomaram o único acesso que também era usado por profissionais de saúde para atender indígenas doentes.

Região tem uma área bastante degradada pelo garimpo ilegal, o local é o mesmo onde uma cratera a céu aberto causada pelo garimpo ilegal ameaçava a estrutura de uma Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI), em março do ano passado.

Além dos garimpeiros, nas novas imagens é possível ver ao menos 12 barracões com lona na região, que ficam divididos pela pista de pouso clandestina. Os barracões são utilizados como abrigo pelos invasores.

Ao g1, Hekurari explicou que o sobrevoo foi feito para o reconhecimento da área onde um dos três indígenas foram assassinados. “A gente foi lá na região do Homoxi sobrevoar [a área]. Eu e a ministra. Tem muitos garimpeiros onde está um desses corpos”.

De acordo com a liderança, alguns indígenas desejam ir até os locais para resgatar os corpos dos jovens e realizar os rituais fúnebres nas comunidades. No entanto, eles estão preocupados com um possível conflito com os garimpeiros.

“Algumas comunidades falaram comigo e disseram que querem ir buscar os corpos porque depois de 72h os Yanomami queimam ou buscam os corpos para fazer ritual. Meu receio é de eles entrarem em conflito com os garimpeiros”, disse Hekurari.

A estimativa é que ao menos 20 mil garimpeiros estejam na Terra Indígena Yanomami. A ação ilegal deles causou uma crise humanitária sem precedentes no território. São pouco mais de 30 mil Yanomami na área que deveria, por lei, ser preservada. No entanto, tem sofrido com o avanço do garimpo ilegal, que só em 2022 cresceu 54%.

O frete aéreo é o modo mais caro para se acessar os garimpos instalados na floresta e, com o espaço aéreo é controlado pela FAB desde a última quarta-feira (1º), os invasores não conseguem voos clandestinos para deixar a região e tentam fugir pela floresta e pelos rios.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou em rede social nesta segunda-feira (6) que determinou reforço das forças de segurança federais que atuam em Roraima para retirar garimpeiros ilegais de terras indígenas, incluindo as áreas de indígenas Yanomami.

Dino espera que a saída ocorra “em paz, sem conflitos”. Nesse domingo (5), o governador de Roraima, Antônio Denarium, pediu ajuda do governo federal para os garimpeiros ilegais que começaram a deixar as terras indígenas após o reforço das ações de segurança.

Em nota, o governo de Roraima disse ter pedido aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e José Múcio Monteiro (Defesa) “apoio para garantir a saída desses trabalhadores que se encontram em área de garimpo e que escolheram sair daquela região de forma espontânea e pacífica”.

Ainda no domingo, Júnior Hekurari informou que três indígenas Yanomami foram assassinados por garimpeiros. Uma das mortes foi na pista do na pista do Jeremias, no Homoxi, e outros na pista Xiriana, em direção ao Parima. A informação sobre os assassinatos foi repassada a Hekurari por indígenas das regiões de Haxiu e Waphuta. A suspeita é que os crimes foram cometidos por garimpeiros em fuga do território.

Crise humanitária sem precedentes

Maior território indígena do país, a Terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária e sanitária sem precedentes. Indígenas, entre crianças e adultos, enfrentam quadro severos de desnutrição e malária.

A invasão do garimpo predatório, além de impactar no aumento de doenças no território, causa violência, conflitos armados e devasta o meio ambiente. A ação aumenta o desmatamento, poluição de rios devido ao uso do mercúrio, e causa prejuízos para a caça e a pesca. Tudo isso, impacta nos recursos naturais essenciais à sobrevivência dos indígenas na floresta.

Doentes, os adultos não conseguem buscar comida para a família ou cultivar plantações na terra devastada, o que impacta na dieta das crianças, as mais fragilizadas. É um ciclo que leva à fome e tem provocado a grave crise humanitária no território.

