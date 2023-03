VÍDEOS: gambá e macaco-prego são flagrados por moradores de Araraquara

Envie seus registros para o WhatsApp da EPTV Central: (16) 99643-5959. Gambá e macaco-prego foram flagrados por moradores de Araraquara

Sérgio Augusto de Souza e Marcelo Willian

Dois moradores de Araraquara (SP) fizeram registros de um gambá e um macaco-prego e enviaram para a EPTV, afiliada da TV Globo.

Os animais silvestres foram vistos na área urbana e rural do município, respectivamente. (Veja abaixo os vídeos enviados).

Macaco-prego

Morador de Araraquara registra macaco na zona rural

O flagrante do macaco-prego foi feito por Marcelo Willian na quinta-feira (23). O animal, considerado um dos primatas mais inteligentes das Américas, estava em uma mata, que fica próxima a um rio de Araraquara.

No Brasil, o macaco-prego pode ser encontrado tanto na região Sudeste do país, como no Sul. O animal também é conhecido pelas ágeis escalas que faz e os saltos que podem chegar até três metros de distância.

Gambá

Morador de Araraquara flagra gambá saurê escondido dentro de vaso

Outro morador de Araraquara, Sérgio Augusto de Souza, flagrou um gambá, na tarde da terça-feira (28), comumente chamado de Saruê, dentro de um vaso em sua casa, localizada na área urbana da cidade.

Segundo a equipe do Terra da Gente, o animal é um gambá de orelha branca. Eles se alimentam de ovos, filhotes de aves, frutas e restos de alimentos que são encontrados em lixos.

Uma curiosidade sobre esta espécie de gambá é que ele elimina odor apenas quando quer marcar território, atrair parceiros ou quando passam por situações de estresse e medo.

