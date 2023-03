Vídeos mostram lata de cerveja com motorista de BMW que bateu em quatro carros e uma árvore em Campinas: ‘Eu pago’

Acidente ocorreu na tarde deste sábado (4) e condutor do carro de luxo teve ferimentos nos pés. Uma árvore também foi atingida e motorista foi levado para DP após recusar teste do bafômetro. Motorista de carro de luxo atinge quatro veículos e árvore em Campinas

Vídeos gravados após uma BMW bater em quatro carros e atingir uma árvore em Campinas (SP), na tarde deste sábado (4), mostram uma lata de cerveja na mão do motorista do carro de luxo. Segundo a polícia, ele teve ferimentos nos pés, foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado até uma delegacia da cidade para registro do caso.

Durante diálogo com uma mulher indignada com os danos, o motorista da BMW diz “eu pago”. Assista.

As batidas foram às 12h30, entre a marginal da Rodovia Francisco Von Zuben e a Rua Antônio Campagnone. A BMW ainda quase caiu de um barranco e outros condutores não tiveram lesões.

Motorista de BMW estava com lata de cerveja após acidente em Campinas

Acidente com BMW em Campinas

O acidente

A EPTV, afiliada da TV Globo, apurou que o acidente começou na marginal da Rodovia Francisco Von Zuben, na saída para Valinhos (SP), quando o motorista bateu na traseira do primeiro carro. Ao invés de parar, ele acelerou e atingiu um segundo, afetando o eixo traseiro. Em seguida, ele arrancou a porta de um terceiro veículo, quase atropelando o motorista, mas mesmo assim o motorista não parou.

“Eu estava saindo para fazer a entrega do carro do cliente. Foi quando esse carro veio, virou a esquina desgovernado e acertou a Toro que eu estava dentro. Se não fosse eu pular para cima do carro tinha me acertado. Depois disso daí ele fugiu, continuou fugindo com o carro e bateu em vários outros carros aqui para baixo” , relatou o empresário Jefferson Neves da Silva.

O motorista ainda percorreu mais 300 metros pela Rua Antônio Campagnone, acertou uma Parati estacionada, depois uma árvore e por fim avançou em um terreno baldio onde parou poucos metros do barranco com o carro bastante danificado.

O motorista da BMW se recusou a ser levado para um hospital durante o atendimento do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado pela Polícia Militar para a delegacia após recusar fazer o teste de bafômetro.

O g1 solicitou posição da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) sobre o registro do caso e aguarda resposta. A reportagem não localizou contato da defesa do motorista do carro de luxo.

Danos causados em BMW pela sequência de acidentes

