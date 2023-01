VÍDEOS: ruas ficam alagadas durante temporal em Porto Velho

Carros e motos ficaram ilhados. Uma moradora da capital caiu dentro de bueiro durante temporal. Ruas ficam alagadas durante chuva intensa em Porto Velho

Algumas ruas ficaram completamente alagadas durante um temporal que atingiu a cidade de Porto Velho, na manhã desta quarta-feira (25).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram carros e motos ilhados em meio a enchentes e alguns motoristas tentando atravessar as ruas inundadas.

Vanderlei Nascimento/arquivo pessoal

Rua de Porto Velho durante temporal na quarta-feira (25)

Reprodução/Twitter

Na manhã desta quarta-feira (25), uma mulher acabou caindo dentro de um bueiro no cruzamento da Avenida Rio Madeira com a rua Raimundo Cantuária, zona leste da capital.

Em um vídeo gravado por testemunhas, e divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que a mulher recebe ajuda de homens que passavam pela avenida, inundada pela enxurrada (assista abaixo).

Vittorio Ferla