VÍDEOS: tucanos são flagrados por moradores de Araraquara e Tapiratiba

Moradores de Araraquara e Tapiratiba (SP) fizeram de registros de tucanos nas cidades, na manhã desta quarta-feira (8), e enviaram à EPTV, afiliada da TV Globo. (Confira o vídeo acima).

O morador de Tapiratiba Rogério Araújo gravou uma família inteira de aves da sacada de sua casa, no Jardim Santa Deolinda. No registro é possível ver, pelo menos, 19 tucanos. À EPTV, ele contou que a árvore que aparece nas imagens é um ponto de parada dos pássaros, mas que a quantidade surpreendeu.

Tucanos foram flagrados por morador de Tapiratiba

Rogério Araújo/Arquivo Pessoal

Já em Araraquara, o tucano surgiu para alegrar o dia dos funcionários e alunos do Centro de Educação Fundecitrus, no bairro do Melhado. Ele foi flagrado pela funcionária Renata Edviges Campos Battagu Cambiaghi, que enviou as imagens para a EPTV.

Curiosidade

Tucano-toco é ave que chama atenção pela beleza

Fabrício Corsi Arias

A equipe do Terra da Gente explicou que o comportamento de andar em bandos é comum em várias espécies de tucanos, que às vezes eles chegam a formar grupos com quarenta aves.

Geralmente, os tucanos são vistos no começo da manhã ou final da tarde, e que essas aparições são mais frequentes no período reprodutivo.

