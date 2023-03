VÍDEOS: urutau e tucano são flagrados por moradores de Leme e Araraquara

Confira os registros feitos na região e envie o seu para o WhatsApp da EPTV. Urutau e tucano flagrados em Leme e Araraquara

Moradores de Leme e Araraquara (SP) flagram um uruatu e um tucano e enviaram as imagens para a EPTV, afiliada da TV Globo, nesta quinta-feira (9). (Confira os vídeos abaixo).

Urutau

Urutau chama atenção de morador de Leme

O morador de Leme Hamilton Antônio Cardoso flagrou o urutau em uma mecânica, no distrito industrial. Ele tem as penas acinzentadas com tons de marrom para se camuflar nos troncos das árvores. Por isso é conhecido como ave fantasma.

Como os olhos do urutau são muito chamativos, ele fecha as pálpebras para não ser visto quando algo se aproxima, mas continua enxergando tudo, os chamados olhos mágicos.

Tucano

Morador de Araraquara flagra tucano em poste da cidade

O morador de Araraquara Lucas Dias flagrou o tucano em cima de um poste. O bico, além de muito bonito, tem uma função importante para a ave: regula a temperatura do corpo.

Quando está muito quente, como nos últimos dias, o fluxo de sangue no bico aumenta para dissipar o calor. No frio acontece o contrário, a passagem de sangue é bloqueada para manter o corpo do tucano aquecido.

Na quarta-feira (8), moradores de Araraquara e Tapiratiba também fizeram registros de tucanos.

