viennetta:-il-tronchetto-gelato-alla-vaniglia-e-cioccolato,-fatto-in-casa-con-la-ricetta-di-benedetta

Con solo tre ingredienti potrete preparare in casa la Viennetta, il famoso dolce gelato che piace a tutti! Il tronchetto gelato alla vaniglia e cioccolato fondente, è un dolce fresco ed estivo molto semplice e veloce da preparare, e soprattutto non occorre utilizzare la gelatiera, basterà un semplicissimo stampo da plum-cake,

La ricetta è facilissima, niente albumi d’uovo crudi e niente cotture sul fuoco: solo panna fresca, latte condensato che potrete preparare in casa e cioccolato fondente;un poco di cacao per decorare e granella di nocciole a piacere: ed ecco una torta gelato deliziosa e bellissima, un successo!

Con questa ricetta potrete realizzare altre mille varianti: per ottenere un effetto bicolore e bigusto aggiungete in metà della crema due cucchiai di cacao amaro, oppure del caffè liofilizzato; oppure cospargete tra gli stati del caramello e granella di arachidi salate;

o amalgamate alla delle amarene sciroppate o frutta a pezzetti.Provate a preparare questo dolce dell’estate!

Viennetta

Ingredienti per 10 porzioni

150 g di cioccolato fondente

500 ml di panna fresca

300 g di latte condensato*

una bustina di vanillina

per decorare

cacao amaro

granella di nocciole a piacere

100 ml di di panna fresca

2 cucchiaini di zucchero

Per preparare la sfoglie di cioccolato fondente, formate sulla di carta forno o pellicola, 4 sagome dello stampo da plum-cake di 30×12 cm;

fate sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria o con il microonde, spalmatelo sulle sagome e mettetele in congelatore a solidificare.

Nel frattempo montate la panna fresca, aggiungete il latte condensato, la vanillina e mescolate con le fruste elettriche. Rivestite accuratamente lo stampo per plum-cake con la pellicola per alimenti, in modo da sformarlo poi tranquillamente;sistemate sul fondo una sfoglia di cioccolato fondente ed uno strato di crema, continuando così per altri 3 strati;livellate e mettete in congelatore per almeno 4 ore.

Una volta pronto, estraete il tronchetto dallo stampo e capovolgetelo sul vassoio di portata, eliminando la pellicola.

Cospargete la superficie con il cacao amaro, montate panna e zucchero a neve ben ferma e, con una sac à poche, formate dei ciuffi e decorazioni di panna montata sopra e sui lati: la Viennetta è pronta per essere servita, o da conservare in congelatore, pronto per ogni occasione!

* Latte condensato fatto in casa

200 g di zucchero

150 g di latte

25 g di burro

6 g di amido di mais o fecola (un cucchiaino)

In una ciotola sciogliete un cucchiaino di amido di mais nel latte, mescolando bene per non formare grumi;fondete il burro sul fuoco basso, versate il latte con l’amido, ed unite lo zucchero: mescolate bene tutti gli ingredienti;dal bollore lasciate cuocere 5 minuti, continuando a mescolare finché inizia ad addensarsi.Lasciate raffreddare, in questo modo diventerà più denso.

ricette dal blog Caos&Cucina

L’articolo Viennetta: il tronchetto gelato alla vaniglia e cioccolato, fatto in casa con la ricetta di Benedetta proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.