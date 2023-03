Il Garante privacy ha sanzionato per cinquemila euro un’azienda che aveva lasciato attivo per alcuni mesi l’account di un’ex collaboratrice, con la giustificazione di avere in corso un contenzioso giudiziario con la coop di cui la lavoratrice era esponente e di non voler interrompere i contatti con potenziali clienti: una situazione che non rende lecito il trattamento dei dati adottato

L’articolo Vietato accedere alle mail dell’ex lavoratore durante un contenzioso: il chiarimento del Garante Privacy proviene da Cyber Security 360.

