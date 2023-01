Vigia baleado em Ribeirão Preto: Polícia Civil prende 4º suspeito de participação em tentativa de roubo

Segundo delegado, jovem de 20 anos é investigado por ceder arma usada por trio em assalto no final do ano passado. Chefe das investigações confirma que todos serão indiciados por latrocínio tentado e pedido de prisão preventiva. Câmera flagra momento em que homem atira contra vigia de supermercado em Ribeirão Preto, SP

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (26), o quarto suspeito de participação na tentativa de assalto a um supermercado em Ribeirão Preto (SP) que terminou com o vigia Edson Alan da Silva Mattos, de 36 anos, baleado na cabeça no final do ano passado e que segue internado em coma induzido na unidade de emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE).

De acordo com o delegado Cézar Augusto de França, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), José Augusto de Oliveira, também conhecido como Grafite, de 20 anos, é apontado como o dono da arma usada no crime, um revólver calibre 32 ainda não encontrado, e responsável por cedê-la a pessoas que participaram do crime.

A reportagem não conseguiu localizar o advogado de defesa dele até a última atualização desta notícia.

Sem antecedentes criminais, Grafite já tinha sido abordado no início das investigações, mas teve a participação indicada, segundo França, por intermédio de outros três suspeitos presos ao longo das investigações, incluindo a análise do conteúdo de telefones celulares.

O delegado afirma que o homem teria alugado e depois vendido a arma ao trio por R$ 3,5 mil, e que, após a tentativa de latrocínio, passou a cobrar o dinheiro dos envolvidos depois que eles dispensaram a arma.

“No começo da investigação, ele foi abordado pela minha equipe, ele foi ouvido naquela época. Ele delatou os outros, reconhecendo eles nas imagens (…) e posteriormente veio a prova de que ele estava envolvido, participando, dando fonte material para execução do crime”, disse.

Quem são os outros suspeitos

O primeiro a ser preso após o crime foi Nicolas Rafael Deário da Silva, de 18 anos, abordado enquanto estava em uma motocicleta na Avenida Portugal em 2 de janeiro. Ele confessou participação e disse que o trio planejava roubar o caixa do supermercado.

Os outros dois suspeitos, Matheus Robert Ramos de Oliveira, de 20 anos, apontado como o atirador, e Igor Oliveira da Silva, de 18 anos, foram presos no dia seguinte, quando a defesa negociou a entrega deles à Polícia Civil depois que a Justiça expediu mandados de prisão temporária.

Eles e Grafite devem ser indiciados por latrocínio tentado e serão alvos de um pedido de prisão preventiva no inquérito, que deve ser concluído ainda nesta quinta-feira, segundo França.

O crime

O crime aconteceu em 26 de dezembro, em um supermercado na Rua Tocantins, no Jardim Jandaia, zona Norte da cidade, e foi registrado por câmeras de segurança.

O vídeo mostra quando três suspeitos chegam à loja por volta das 20h. Um deles, vestido com boné e blusa cinza e bermuda vermelha, aponta a arma para o homem que sai do mercado. Ele é Edson Alan da Silva Mattos, de 36 anos.

Mattos tenta desarmar o criminoso dando um tapa no revólver ao mesmo tempo em que coloca uma das mãos no bolso de trás da calça, para pegar o que aparenta ser um outro revólver. Neste momento, o ladrão atira na cabeça da vítima, que cai na hora. O trio foge em seguida.

Polícia Civil prende mais dois suspeitos de atirar em vigia de supermercado durante tentativa de assalto em Ribeirão Preto, SP

