Vigilância aponta falta de pessoal e ocupação além da capacidade e interdita asilo em Limeira

A Vigilância Sanitária de Limeira (SP) informou que interditou um um asilo que funcionava em situação irregular e que apresentava condições insalubres, nesta quarta-feira (8), no Jardim Glória. Segundo a administração, a instituição estava ofertando serviços de Centro Dia e Clínica Geriátrica, porém não tinha autorização para realizar estes tipos de atendimento.

A prefeitura revelou que o local tinha 12 pessoas abrigadas, mas a capacidade máxima era para oito. Entre eles, haviam idosos com grau de dependência III, como acamados.

Segundo a gerente de Divisão de Vigilância Sanitária, Carolina Nardi Duarte, o estabelecimento ainda apresentava outras situações irregulares, que indicavam situação insalubre.

“O local não dispõe de recursos humanos qualificados e nem em número suficiente para prestar os devidos cuidados aos idosos. Além disso, os ambientes estavam sem condições de higiene”, relata Carolina. “Os idosos se alimentavam por meio de marmitas fornecidas por empresa não licenciada e ‘reforçadas’ com alimentos sem a devida avaliação nutricional”, complementa.

O asilo também apresentava reincidências e vinha sendo acompanhado há vários anos pela Vigilância Sanitária, acrescentou a prefeitura. A proprietária teve um outro estabelecimento similar fechado pelo Ministério Público. “Ela retomou as atividades por meio de um outro CNPJ”, relata Carolina.

Além da interdição, houve a proprietária do local foi autuada. “Devido às condições de saúde dos idosos, para que eles tenham seus direitos assegurados e tratamento do qualidade, fixamos um prazo de sete dias para que todos os atendidos fossem levados pela proprietária para uma outra instituição com habilitações e qualificações para recebê-los”, explica a gerente da Vigilância Sanitária.

Após o prazo concedido, os técnicos voltarão ao local para ver se a medida foi cumprida. O asilo permanecerá interditado até que as adequações sejam sanadas, finalizou a administração.

