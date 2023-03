Vigilância cita irregularidades e interdita duas casas que abrigavam idosos em Piracicaba

Segundo o órgão, ações foram realizadas após denúncias anônimas e havia falta de condições de habitação para os idosos; 17 moradores foram entregues a suas famílias. A Prefeitura de Piracicaba (SP) informou nesta segunda-feira (13) que interditou duas instituições de longa permanência de idosos (ILPI) após constatar irregularidades. Dezessete moradores foram entregues a sua famílias.

As ações foram realizadas por equipes da Vigilância Sanitária Municipal (Visa) após três denúncias anônimas.

Segundo a Visa, duas ações aconteceram na última terça (7), na Rua Zeferino Bacchi, com 14 idosos, e na quarta-feira (8), na Rua Riachuelo, com três idosos.

“Com a ação, verificou-se que as denúncias procediam, que os responsáveis estavam descumprindo a legislação sanitária, que havia falta de condições de habitabilidade para o abrigamento dos idosos”, informou a prefeitura.

Os responsáveis foram autuados, os locais foram interditados, familiares foram intimados para a retirada imediata dos idosos e foi registrado boletim de ocorrência. A destinação dos idosos às famílias foi de responsabilidade do proprietário do local.

Em relação à casa com três idosos, o advogado da proprietária informou à EPTV, afiliada da TV Globo, que não havia irregularidade pois não se tratava de uma casa de longa permanência, mas apenas um local onde três idosos eram recebidos no imóvel de uma cuidadora, que ficava com eles durante o dia e os entregava aos familiares à tarde. E que a cuidadora recebia apenas um valor como ajuda de custo.

Ainda nesta segunda (13), foi realizada nova ação em um terceiro endereço, desta vez em residência na Rua Samuel Neves.

Em relação a este caso, a administração informou que os procedimentos técnicos ainda estão em andamento e o boletim de ocorrência não foi registrado. “Após essa etapa, será elaborada nota técnica sobre a situação para providências da Visa”, finalizou.

