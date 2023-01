Vigilância Epidemiológica confirma caso positivo importado de febre chikungunya em Adamantina

De acordo com as informações divulgadas pelo órgão municipal nesta quarta-feira (25), foram contabilizadas 13 suspeitas da doença na cidade. Febre chikungunya é transmitida através da picada do mosquito Aedes aegypti

A Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM) anunciou nesta quarta-feira (25) a confirmação de um caso positivo importado de febre chikungunya em Adamantina (SP).

De acordo com as informações divulgadas pelo órgão municipal, foram contabilizados 13 casos suspeitos da doença na cidade.

Desse total, além do único caso positivo confirmado, que é importado, ou seja, contraído em outra cidade, outros dois foram encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo (SP), e acabaram descartados.

A Vigilância Epidemiológica enfatizou que, diante dos resultados, Adamantina não teve nenhum caso confirmado da doença contraída no município.

Os médicos costumam dividir em três fases a chikungunya, que é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti.

A primeira é a aguda, que dura até dez dias e costuma ser marcada por febre, fadiga e dores no corpo.

Na sequência, vem a fase subaguda, que se estende por até três meses. Nela, a febre deixa de ser uma preocupação, mas as dores podem se intensificar e atingir principalmente as articulações das mãos, dos pés, dos tornozelos e dos joelhos.

Por fim, mais da metade dos acometidos progride para a fase crônica, que também é marcada pelos incômodos nas juntas do corpo.

O próprio nome dela, aliás, vem do maconde, uma das línguas faladas na Tanzânia, onde a primeira epidemia foi registrada no ano de 1953. Neste idioma, a palavra chikungunya remete a “contorcer-se” ou “dobrar-se”, numa referência direta aos fortes incômodos que afetam as articulações e os músculos e fazem os pacientes ficarem encolhidos e prostrados.

E, apesar de a enfermidade ser conhecida há algumas décadas, ainda não se sabem todos os mecanismos por trás de tanta dor meses ou até anos após a invasão viral.

