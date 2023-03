Conforme boletim atualizado, cidade tem 2.942 positivos para a doença até o momento. Já os casos descartados somam 1.290. Vigilância Epidemiológica confirma quarta morte por dengue neste ano em Presidente Prudente (SP)

A Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM) confirmou nesta segunda-feira (13) a quarta morte por dengue neste ano em Presidente Prudente (SP). Não foram divulgados dados da vítima.

Conforme o boletim atualizado, a cidade tem 2.942 positivos para a doença até o momento. Já os casos descartados somam 1.290.

Mutirão de limpeza

Visando o combate à dengue, mais um mutirão de limpeza com caminhões cata-treco foi realizado neste sábado (11) pela Prefeitura de Presidente Prudente em parceria com a Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco).

A ação recolheu cerca de 90 toneladas de materiais inservíveis na zona norte da cidade e contou com a participação de 94 servidores, entre agentes da VEM e de endemias, motoristas e equipe técnica.

Foram percorridos os bairros Jardim São Francisco, Vila Operária, Vila Angélica, Vale das Parreiras, Jardim Guanabara, Residencial Portal do Norte, Parque Primavera, Parque Alexandrina, Residencial Brisas do Monte e Residencial Moacyr Trentin.

De acordo com a educadora de saúde da VEM, Maria Clara Sahu, além da retirada dos materiais, o grupo de agentes se dirigiu às casas para orientar moradores, eliminar possíveis criadouros e tratá-los com larvicida.

“Precisamos trabalhar e conscientizar os munícipes sobre a eliminação dos criadouros. As pessoas dão muito valor à nebulização, que não tem tanta eficácia, que só funciona em mosquitos na fase adulta e caso haja contato direto, e dão pouco valor para a eliminação dos criadouros, que é o mais eficaz e importante”, informou Maria Clara Sahu.

A educadora de saúde explicou que, na fase adulta, a fêmea do Aedes aegypti produz de 200 a 300 ovos, com ciclo evolutivo de oito dias, entre o ovo e o estágio adulto.

“A nebulização pode até matar a fêmea, mas os 300 ovos permanecerão vivos. Em oito dias, se tornarão mais 300 mosquitos. A maneira mais eficaz é eliminar e prevenir os criadouros, papel que deve ser desempenhado pelos moradores, pois o poder público não consegue estar na casa das pessoas a cada oito dias”, salientou a educadora.

Devido à quantidade de materiais depositada e por conta da chuva, os trabalhos do mutirão de limpeza na zona norte de Presidente Prudente continuam no sábado (18) e percorrerão os mesmos bairros, conforme a prefeitura.

Vittorio Ferla