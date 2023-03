Vigilância Epidemiológica monitora escola após surto com 23 casos de Covid-19 em Piracicaba

Escola Estadual no Água Branca adotou medidas para conter o avanço da doença na unidade. Escola voltou a manter distanciamento dos alunos e reforçou a importância de protocolos sanitários

Após um surto com 23 casos de Covid-19, a Escola Estadual Professora Dionetti Callegaro Miori, no bairro Água Branca, em Piracicaba (SP), passa por monitoramento da Vigilância Epidemiológica (VE). A unidade também vem adotando protocolos sanitários para conter o avanço da doença. As informações foram divulgadas pela prefeitura.

Uma equipe do Departamento de Controle de Doenças da VE, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), esteve na manhã desta quinta-feira (23) na unidade.

A visita ocorreu para reforçar as orientações e ações de controle do surto conforme protocolo municipal, documento enviado às escolas da cidade e que também está disponível no site da SMS.

Foram verificados todos os protocolos adotados pela escola, além do monitoramento dos servidores escolares afetados. Segundo o dirigente regional de ensino Fábio Negreiros, foram acometidos pela doença 21 professores e um auxiliar de limpeza, além de um aluno. Na manhã de quinta, quatro professores e a auxiliar de limpeza retornaram às atividades após cumprirem isolamento.

“A situação preocupou, porém, não prejudicou o funcionamento escolar e nenhum dos casos necessitou de internação ou apresentou um quadro mais grave da doença já que os servidores estavam vacinados. Adotamos todos os protocolos da Secretaria de Saúde e conseguimos conter o avanço da doença. Junto com a equipe da Vigilância Epidemiológica vamos seguir o monitoramento destes casos”, afirmou o dirigente de ensino.

Gislene Nicolau, enfermeira da VE, enalteceu a organização da escola. “Eles acompanharam todo o protocolo da SMS, e ainda estão fazendo mais. Eles tem caixa de som com microfone que são utilizados nos horários de entrada e saída da escola, bem como nos intervalos, para orientar e reforçar o uso da máscara, evitar aglomeração, incentivar o uso do álcool em gel, além de manterem o distanciamento dos alunos em sala de aula e mantendo os ambientes escolares bem arejados”, disse.

Durante a visita, a direção da escola apresentou um panfleto produzido pela unidade com orientações importantes de combate à doença e de alerta para os sintomas.

“Entregamos este material a todos os alunos e servidores da escola como forma de orientar a prevenção, além disso, enfatizamos que as unidades de saúde fazem os testes rápidos em pessoas sintomáticas, além de a prefeitura oferecer os Centros de Testagem para Covid-19 em horário estendido, das 17h às 20h30, caso necessitem de apoio médico”, comentou a diretora Andrea Cintra.

A unidade segue com as aulas normalmente e a VE continua o monitoramento dos casos.

