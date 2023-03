Vigilância Sanitária alerta sobre golpistas que se passam por fiscais em Itatiaia

Criminosos pedem informações sobre o estabelecimento comercial e, em alguns casos, solicitam o pagamento de supostas taxas. A Vigilância Sanitária de Itatiaia (RJ) divulgou um alerta aos comerciantes sobre golpistas que estão se passando por fiscais do órgão na cidade.

Os criminosos ligam para o estabelecimento comercial, se identificam como fiscais da Vigilância Sanitária e falam que há irregularidades no comércio. Segundo a prefeitura, em alguns casos, os golpistas solicitam o pagamento de taxas para que não tenham supostas fiscalizações.

O coordenador da Vigilância Sanitária de Itatiaia, Vitor Schneider, alerta que as vistorias do órgão ocorrem presencialmente, e que os agentes estão sempre identificados com uniformes e crachás.

Ainda de acordo com Vitor, caso o comerciante precise pagar alguma taxa, ele será comunicado e orientado pela vigilância durante a vistoria.

A prefeitura de Itatiaia pede para que os comerciantes denunciem caso recebam alguma ligação. O telefone é (24) 3352-1604 .

O poder público municipal ainda destaca que é necessário encerrar a chamada e procurar a delegacia mais próxima para fazer um registro de ocorrência.

