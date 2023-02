Vigilância Sanitária de Araguaína retira pomadas modeladoras de circulação após proibição da Anvisa

Produtos para cabelo foram proibidos em todo país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Itens vão ficar sob custódia dos empresários até uma nova decisão do órgão. Agentes da Vigilância Sanitária retirando pomadas de circulação

A Vigilância Sanitária de Araguaína, no norte do Tocantins, iniciou nesta segunda-feira (13) uma operação para retirar de circulação no comércio da cidade as pomadas modeladoras de cabelo. A venda desses produtos foi proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A medida foi adotada depois que usuário no país relataram efeitos colaterais e até cegueira temporária. A proibição abrange todas as pomadas que estiverem no comércio brasileiro, independentemente de sua origem. Ou seja, vale tanto para as fabricadas no Brasil quanto para importadas.

Segundo a Anvisa, a decisão é preventiva e temporária e foi adotada em razão do aumento do número de casos de “efeitos indesejáveis graves associados ao uso desse tipo de produto” e ainda em investigação.

Em Araguaína a fiscalização está percorrendo farmácias, supermercados, salões de beleza e distribuidoras de cosméticos. O diretor do órgão, Cláudio Barbosa Aguiar explicou que a ação é preventiva, pois nenhum caso de efeitos colaterais foi notificado na cidade.

“Esta é uma medida cautelar e, em um primeiro momento, as pomadas saem das prateleiras e ficam sob custódia dos empresários até a conclusão das avaliações laboratoriais e uma nova determinação da Anvisa”, explicou.

A orientação da Anvisa é que nem profissionais da beleza e nem os cidadãos usem as pomadas em qualquer situação. Caso o consumidor ainda encontre os produtos sendo comercializados é possível informar a Vigilância no telefone (63) 3412-3209 ou na Ouvidoria do SUS no 156.

Entenda

Antes de proibir a venda de todas as marcas, a Anvisa já tinha vetado a comercialização dos produtos de mais de 20 fabricantes. No entanto, com o aumento dos casos de intoxicação, a agência resolveu, por precaução, estender a medida a todos os lotes de pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos.

Somente em Pernambuco, mais de 250 pessoas foram atendidas em PE por causa do uso dos produtos.

Nos casos mais comuns, em contato com a água da chuva, piscina ou praia o produto escorreu para os olhos e causou danos, como ardência, coceira, vermelhidão, lacrimejamento intenso, inchaço nos olhos, dor de cabeça e até cegueira temporária. Diante disso, o órgão fiscalizou mais de 80 tipos e marcas diferentes e proibiu a comercialização.

As pomadas são mais usadas em cabelos cacheados e crespos, porém podem ser aplicados em qualquer tipo de fio. Geralmente, o produto é mais utilizado que géis e outros modeladores porque deixam o cabelo mais fácil de modelar e com resultado mais consistente e duradouro.

