Vigilância Sanitária de Barretos, SP, apreende 700 kg de alimentos vencidos em estabelecimentos

Em um único local, os fiscais apreenderam quase 400 kg de alimentos fora do prazo de validade. Vistoria foi feita em 37 lojas entre quinta-feira (9) e domingo (12). Carne fora do prazo de validade apreendida por fiscais em Barretos (SP)

Prefeitura Municipal de Barretos/Divulgação

A Vigilância Sanitária de Barretos (SP) apreendeu cerca de 700 quilos de produtos vencidos em estabelecimentos comerciais da cidade. Em um único comércio, os fiscais apreenderam quase 400 quilos de alimentos fora do prazo de validade.

A vistoria foi feita em 37 estabelecimentos da cidade, entre quinta-feira (9) e domingo (12). Entre os produtos vencidos estão carnes e frios como linguiça, bacon, peito de peru, salames, queijos, muçarela e massas.

Produtos fora do prazo da validade apreendidos por Vigilância Sanitária de Barretos (SP)

Prefeitura Municipal de Barretos/Divulgação

Os fiscais registraram oito autos de infração e seis notificações, sendo os principais por produtos vencidos e falta de documentação obrigatória. Os alimentos vencidos foram encaminhados para a incineração.

Os proprietários dos comércios onde eram vendidos produtos fora do prazo de validade foram autuados e podem responder por crime contra a saúde pública, que prevê de dois a cinco anos de prisão e multa.

