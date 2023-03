Trabalhador tomava banho e cozinhava de forma improvisada, por falta de água potável e encanada. Vigilante que trabalhava 24h e dormia em carro é resgatado de trabalho escravo em Caçapava

MPT/Divulgação

Um vigilante que trabalhava 24h e dormia em um carro foi resgatado em situações análogas à escravidão em Caçapava (SP). A ação de resgate foi realizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no dia 13 de março e divulgada nesta sexta (31).

A situação foi descoberta por meio de uma denúncia anônima. Depois das informações recebidas, agentes foram até o local – um galpão industrial desativado, onde funcionava um leilão de carros – e encontrou o vigia trabalhando em regime informal.

Ele foi encontrado em uma jornada de trabalho abusiva e era submetido a condições degradantes de moradia. O homem tomava banho e cozinhava de forma improvisada, por falta de água potável e encanada.

De acordo com a investigação da operação, que contou também com apoio da Polícia Federal (PF), o vigia foi contratado em abril de 2020 pela empresa que adquiriu o estabelecimento após o encerramento das atividades do antigo proprietário.

Jornada exaustiva

O trabalhador era submetido a trabalhar por 12 horas consecutivas, trocando turno com uma outra pessoa, que era mantida no mesmo regime.

Em junho do ano passado, no entanto, esse outro funcionário foi demitido e, desde então, a vítima resgatada agora passar a acumular os dois turnos, trabalhando 24 horas por dia, sem direito a folga, finais de semana ou feriados.

Além da jornada excessiva, ele não tinha direito a férias e, para conseguir uma folga depois de dois anos e meio seguidos de trabalho, precisou pagar um outro vigia do próprio bolso para ocupar seu lugar durante a ausência.

Repouso em carro e condições insalubres

Sem poder desancar, o homem repousava dentro de um carro de modelo Uno, já que não tinha nenhum abrigo ou dormitório no galpão onde ficava.

Em relato aos agentes responsáveis pela operação, o empregado informou que apenas repousava, já que o veículo não contava com conforto e espaço suficiente para dormir. Isso aconteceu por cerca de 10 meses consecutivos.

Além disso, a vítima relatou também que, por não ter formação em nenhum curso de segurança, precisou enfrentar ladrões de fiação de cobre duas vezes em novembro do ano passado, o que colocou sua vida em risco.

Local sem água potável

Ainda de acordo com o MPT e o MPE, a empresa empregadora não fornecia nem água potável para consumo do contratado.

O local de trabalho não é servido pelo sistema público de água e esgoto e, por conta disso, o homem teria que fazer o consumo por meio de um poço artesiano localizado nos fundos da propriedade. O sistema armazena águas da chuva e não é protegida contra contaminação, sendo totalmente inapropriada para consumo humano.

O vigia contou aos agentes que encontrou baratas no reservatório várias vezes. Ele dependia de um representante da empresa que, de vez em quando, levava e ele um tonel plástico com capacidade de armazenar aproximadamente 200 litros de água.

Em poucos dias, no entanto, a água começava a esverdear e cheirar mal, e o vigia contava com a ajuda de um irmão, que o levava um galão de 20 litros.

Com a água que recebia o trabalhador cozinhava e se lavava. Para o banho não era oferecido um chuveiro com água limpa e o trabalhador improvisou um garrafão que equilibrava sobre a cabeça e despejava a água sobre o corpo. Ele ainda lavava roupas de forma improvisada.

Resgate

Os auditores fiscais do trabalho fizeram o resgate e garantiram ao trabalhador o recebimento de seguro-desemprego. Ele também será indenizado pelo empregador por danos morais no valor de R$ 38 mil, após termo de ajuste de conduta (TAC) firmado em audiência com o MPT.

Segundo o MPT, na quinta-feira o empregador garantiu o cumprimento parcial do TAC com o pagamento da indenização. As verbas rescisórias, no valor de R$ 24,7 mil, e o montante relativo a FGTS e multa, em R$ 11,9 mil também foram quitados.

No total, o trabalhador recebeu um valor de R$ 74,6 mil.

