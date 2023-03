Vigilantes encontram objetos furtados de laboratório da UFSCar em São Carlos

Materiais estavam em saco plástico em uma mata perto do local, na noite de sábado (4). Campus da UFSCar em São Carlos 2020

Vigilantes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) encontraram objetos furtados do laboratório de nanocaracterização do campus São Carlos (SP), na noite de sábado (4). Ninguém foi preso e a Polícia Civil investiga o crime.

Os objetos, que não foram detalhados no boletim de ocorrência, estava dentro de um saco plástico, em uma mata a cerca de 100 metros do laboratório.

O criminoso teve acesso ao laboratório após forçar uma porta de alumínio. Os objetos, um microscópio, controles de ar condicionado, porta microscópio, lupa óptica e uma chave inglesa, foram levados de volta ao laboratório. A perícia foi ao local.

A UFSCar foi procurada pela EPTV, afiliada da TV Globo, mas informou que não vai se manifestar.

