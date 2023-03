Vignanello – Alle battute finali il concorso per Vigili Urbani (di Vasanello)

Una nuova concorsopoli in vista dopo la bufera che ha travolto l’amministrazione di Allumiere?

VIGNANELLO – Stavolta il comune protagonista di una vicenda dai contorni poco chiari e, contemporaneamente, ricca di coincidenze, è Vignanello, ridente comune della provincia di Viterbo ai piedi dei Monti Cimini.

A darne notizia ovviamente la politica (i politici) che si stanno preparando alle prossime elezioni amministrative di primavera, che non potevano rimanere indifferenti alla pubblicazione, qualche giorno fa, della graduatoria dei selezionati agli orali per il concorso a copertura di due posti di agente di polizia locale.

Una graduatoria, piena di coincidenze, che ha fatto discutere molto i cittadini, animati, da sempre, da un forte sentimento di campanilismo nei confronti dei vicini vasanellesi.

Si è scatenata, in paese, una polemica inevitabile che apre, di fatto, la campagna elettorale.

Scorrendo la graduatoria ecco, evidente, la prima coincidenza.

Su dieci selezionati otto sono di Vasanello, comune limitrofo.

Buttando l’occhio sul responsabile del settore che firma l’elenco pubblicato sull’amministrazione trasparente, balza agli occhi la seconda coincidenza: si tratta di Luigi Stefanucci, originario di Vignanello ma da tantissimo tempo residente a Vasanello, dove ricopre da oltre venticinque anni il ruolo di consigliere comunale, di opposizione o di maggioranza, ma comunque sempre presente tra i banchi dell’amministrazione.

Una carriera politica di tutto rispetto che lo ha spinto, nel 2021, a voler competere come sindaco, con la lista Siamo Vasanello.

Una scelta che, all’epoca, determinò una forte polemica visto che Stefanucci scelse di creare una seconda lista in contrapposizione agli alleati storici di centrodestra che alla fine ottenne 850 preferenze.

A scorrere i nomi della lista (elettorale) di allora e della graduatoria (concorso per vigili) di oggi sono evidenti tante altre coincidenze tra i nominativi che, per un motivo o per l’altro, sono casualmente collegati a Stefanucci.

Fagioni V. è la figlia di Andrea, un candidato di Siamo Vasanello.

Salvatori E. è l figlio di un suo stretto collaboratore che ha seguito da vicino tutta la campagna elettorale; Fuccellara R. la figlia di un suo amico (stretto-stretto)… Insomma tutta una serie di connessioni che destano curiosità.

Sarà che a pensar male si fa peccato ma molto spesso ci si indovina…

Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa il sindaco di Vignanello, cosa ne pensano i vignanellesi, cosa ne pensa la maggioranza e l’opposizione ed infine cosa ne pensa la Procura.

Piggi

Vito Califano