vignola,-incidente-e-incendio:-cinque-auto-danneggiate

Vignola (Modena), 12 marzo 2023 – Un incidente stradale tra tre autovetture in via Vescovada a Vignola, fortunatamente senza particolari feriti, ha causato ieri alle 19.30 la fuoriuscita di carburante da una di queste e il conseguente incendio che ha coinvolto in tutto 5 auto comprese quelle parcheggiate nei paraggi. La squadra dei vigili del fuoco di Vignola ha avuto ragione delle fiamme in breve tempo.

Tra le auto, una era alimentata a Gpl. Provvidenziale l’utilizzo dei nuovi sistemi di spegnimento con agente schiumogeno che ha permesso di abbassare subito le fiamme.

valipomponi