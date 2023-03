VII Encontro de Economia Solidária tem desfile, cirandas populares e shows em Campos

Evento começa nesta quarta-feira (30) e segue até o dia 1º de abril na Casa de Cultura Villa Maria. Simultaneamente, em Campos, ocorre o I Festival de Cultura Popular e Tecnologias do Norte e Noroeste Fluminense. A Casa de Cultura Villa Maria, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, vai receber, a partir desta quarta-feira (3) até o dia 1º de abril, o VII Encontro de Economia Solidária que vai contar com cirandas, shows e desfile de moda com foco no empoderamento do povo preto. A programação, das 14h às 21h, é gratuita e para todas as idades.

Evento, que oportuniza trocas de experiências, é realizado pela Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (ITEP/UENF).

As cirandas populares são a novidade desta edição e vão ocorrer em cinco grandes tendas montadas no espaço da Casa de Cultura Villa Maria. Serão debatidos temas relacionados às diretrizes da economia solidária por meio da troca de vivências.

A assessora técnica da Itep, Nilza Franco acredita que o formato escolhido para este ano conversa diretamente com a prática da economia solidária.

“Cada pessoa que entra na ciranda tem o seu papel. Ele vai e leva junto de si um grande significado. Por exemplo, um agricultor leva o significado de ser um produtor de alimentos. A ideia é que a gente possa aprender dançando, cantando, falando, lendo, discutindo sobre os temas daquela ciranda. São pessoas que vão ali trocar”, explica a assessora.

As cirandas vão acontecer sempre de 15h às 18h. Os temas são: ciranda ecosol (voltada para o economia solidária), duas cirandas de cultura (debate da cultura local), ciranda da terra (focada no debate sobre a produção de alimentos agrícolas) e ciranda da moda. É nesta última que vai ocorrer um desfile de moda com modelos negros, com a participação de Nanda Anchieta.

O desfile com modelos negros vai ocorrer durante a Ciranda de Moda, em Campos, com a participação de Nanda Anchieta

A consultora de imagem foi contemplada com um curso de imersão Fashion em Paris e antes de embarcar para a capital francesa, destaca a importância para o povo preto de espaços como este.

“A moda para além do consumo é uma ferramenta de comunicação, ainda que tenha o seu lado capitalista. Para o povo preto é importante para comunicar a nossa potência, a ancestralidade é construir uma autoestima, uma vez que temos poucas referências reconhecidas. Nas passarelas também, até bem pouco tempo, não existia representatividade. A moda tem sido uma ferramenta de representatividade e empoderamento para nosso povo.Todo espaço é e deve ser ocupado por nós, inclusive na moda”, analisa.

Além das cirandas, o sábado (1º) será reservado para um encontro de artesanato e design.

“A programação vai ter também a discotecagem com o DJ Romualdo Braga, os shows de Cris raquel Marcolino, Marcelo Benjá e roda de samba com Ed Ébano. O espaço vai contar com praça de alimentação, comercialização de produtos dos expositores do Fórum de Economia Solidária e a presença dos projetos ambientais Recicla Quarteirão Lixo Zero e Recicla Som”, divulga a organização do evento.

I Festival de Cultura Popular e Tecnologias

O I Festival de Cultura Popular e Tecnologias do Norte e Noroeste Fluminense será simultâneo ao VII Festival de Economia Solidária e vai trazer tendas com apresentações culturais e espaço para mostra de protótipos de novas tecnologias sociais, como por exemplo, a lenha ecológica (eco briquetes) e minhocário

Todos os eventos têm apoio da Fundação Carlos Chagas de Apoio a Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro (Faperj).

Programação:

Dia 30/03

Ciranda da Ecosol – Novos Diálogos e Caminhos para Bem Viver

Ciranda Cultural

Exposições – Tecnologias Sociais – Praça de Alimentação – Discotecagem – Rede de Economia Solidária – Projeto Ambiental Recicla Quarteirão Lixo Zero – Recicla Som

Presenças Confirmadas: Joilson Bessa, Artur Gomes, Capoeirista Floresta Lampião e Daiane Gomes

Show: Pérola da Senzala Crisraquel Marcolino e Banda

Dia 31/03

Ciranda da Terra – Ecosol, Agroecologia e Papel da Agricultura

Ciranda da Moda

Exposições – Tecnologias Sociais – Praça de Alimentação – Discotecagem – Rede de Economia Solidária – Projeto Ambiental Recicla Quarteirão Lixo Zero – Recicla Som

Presenças Confirmadas: Nanda Anchieta consultora de imagem

Show: Autoral Invisíveis Marcelo Benjá e Banda

Dia 01/04

Encontro de Artesanato & Design

Exposições – Tecnologias Sociais – Praça de Alimentação – Discotecagem – Rede de Economia Solidária – Projeto Ambiental Recicla Quarteirão Lixo Zero – Recicla Som

Show: Roda de Samba Ed Ébano e Banda

