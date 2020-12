viking-star,-ecco-la-nave-da-crociera-che-fa-i-tamponi-a-bordo

Il gigante da 930 passeggeri è ormeggiato a Rostock, in Germania, sul mar Baltico di fronte alla Danimarca. A metà del mese si sposterà verso la non troppo lontana Oslo, dove inizieranno le dimostrazioni: prelievi, tempi di analisi, risultati. Stiamo parlando della Viking Star, una nave da crociera entrata in servizio appena cinque anni fa per la compagnia Viking Ocean Cruises, a sua volta una divisione della quasi omonima Viking Cruises. Sarà la prima a disporre di un laboratorio per l’analisi molecolare dei tamponi in grado di individuare eventuali tracce di materiale genetico di Sars-Cov-2. E rendere la traversata dei passeggeri più serena, scongiurando il rischio di trasformare una crociera in un focolaio galleggiante, come accaduto col celebre caso della Diamond Princess all’arrivo a Yokohama, in Giappone, lo scorso febbraio.





La mossa del gruppo internazionale, con sede a Basilea, in Svizzera, ma quartier generale a Los Angeles, passa dunque per la massima sicurezza sanitaria e il controllo continuo. Il campione prelevato a tutti i membri dell’equipaggio e ai passeggeri che di volta in volta si avvicenderanno a bordo sarà di tipo salivare ma l’indagine condotta sarà di genere PCR, cioè ricercherà materiale genetico del virus. Il test, come nel caso del tampone classico, richiede appunto la tecnica della reazione a catena della polimerasi che può essere svolta per ora solo in laboratorio e per la quale occorrono alcune ore di lavoro. Se il laboratorio è a bordo, i tempi si accorciano ed eventuali positivi possono essere tempestivamente isolati. A quanto pare, la capacità del laboratorio sulla Viking Star sarebbe in teoria sufficiente a testare l’intero equipaggio e i passeggeri una volta al giorno per la durata di una crociera media.





Molte compagnie crocieristiche si sono ovviamente organizzate da tempo per effettuare test preventivi di vario genere destinati agli operatori e ai turisti prima di salire a bordo, almeno nei paesi in cui l’attività è stata nuovamente autorizzata. In Italia, per esempio, anche l’ultimo dpcm continua a consentirle nel rispetto di precise condizioni per la prevenzione del contagio. Nessuna imbarcazione di questo genere in servizio “leisure”, per così dire, disponeva però fino a oggi di un laboratorio dedicato in grado di analizzare i campioni di ogni passeggero, ogni giorno, per tutta la crociera. “Ci abbiamo lavorato per diversi mesi e oggi arriviamo è un traguardo importante, perché ci porta più vicini alla possibilità di riprendere le crociere senza compromettere la sicurezza di ospiti ed equipaggio – ha spiegato Matt Grimes, vicepresidente delle operazioni marittime di Viking – le linee guida recentemente annunciare dai Centers for Disease Control and Prevention statunitensi sono chiaramente allineate con la nostra iniziativa e accogliamo con favore la spinta dell’agenzia verso i test, poiché riteniamo che questo sia l’unico modo per operare in sicurezza. Dal nostro punto di vista, i continui test PCR, insieme ai nostri estesi protocolli di igiene a bordo, faranno delle imbarcazioni Viking un posto sicuro per partire ed esplorare il mondo”.





In effetti Viking era stata fra le prime compagnie a sospendere le crociere all’inizio della pandemia, era l’11 marzo scorso, e solo lo scorso agosto aveva annunciato che avrebbe cancellato tutte quelle in programma per il 2020 e poi per il 2021. La soluzione del laboratorio a bordo sembrerebbe ora poter cambiare le carte in tavola e offrire una soluzione in più per riprogrammare almeno parte dei viaggi previsti il prossimo anno. In particolare, la Viking Star sarà coinvolta in un’impresa quasi da record nel corso del prossimo anno: una maxicrociera di 136 giorni intorno al mondo. C’è tuttavia ancora molto tempo: la partenza è prevista nel dicembre 2021 per un totale di 56 porti in 27 paesi. Intanto proprio questo mese sempre i CDC statunitensi hanno revocato il divieto di navigazione per le crociere nelle acque degli Stati Uniti secondo un percorso a tappe nel quale le compagnie dovranno soddisfare specifici standard di igiene e soprattutto, come nel caso della Viking Star, nella capacità di effettuare test. Non è escluso che se questo approccio, basato sui laboratori interni, si espanderà il calendario delle crociere possa tornare ad arricchirsi prima del previsto.