Vila Siriúba: O Lugar perfeito para o seu casamento e eventos

Hotel em Ilhabela é ideal para casamentos e abriga o altar no meio da natureza e construções históricas

Divulgação: Vila Siriúba

Localizada em uma antiga fazenda de cana-de-açúcar onde funcionou um dos maiores e mais antigos engenhos do litoral norte de São Paulo, a Vila Siriúba conta com quase 60 mil m² de área verde. Explorando a beleza de Ilhabela, o hotel mistura a natureza com casas charmosas, restaurante, piscina, serviços de spa e até uma capela bicentenária.

Com uma bela vista da ilha, a Vila é perfeita para casamentos românticos com festas animadas no meio da natureza e também para eventos, sem deixar de lado o conforto e a sofisticação. O hotel fica de frente para uma belíssima praia praticamente privada, a praia da Siriúba que tem uma água clara, mar calmo e 500 metros de faixa de areia branca. O complexo conta com uma densa área de árvores que ocupam a propriedade, que é cortada pelo Rio Siriúba, resultado do desaguar da Cachoeira da Friagem que vem do alto das montanhas.

São 8 casas de diversas metragens e mais 13 suítes, no total, o hotel acomoda até 65 pessoas. Os ambientes da Vila contam com uma decoração de toque caiçara, que nos insere automaticamente no contexto local. Além disso, o hotel está adaptado para receber casamentos e eventos e tem vasta estrutura para isso, incluindo cozinha industrial, estacionamento para convidados, limpeza antes e depois e coordenador de eventos.

O espaço para eventos garante alta qualidade em todos os serviços para que a celebração seja um sucesso do início ao fim. A infraestrutura completa atende às diferentes necessidades de cada casamento e oferece um ambiente multifuncional para se adequar a necessidade de cada festa desejada.

O grande chamariz do casamento é a linda e bicentenária capela, que conta com um sino de bronze na pequena torre e um altar do século XVIII. A igreja guarda vestígios do estilo colonial, as cores azul e branco aparecem em vigas, portas e janelas em madeira. O piso é em cimento queimado no tom mostarda. A construção foi erguida com paredes de alvenaria feitas da mistura de pedra, cal de conchas trituradas, areia e terra. Desde a restauração na década 90, a capela abriga a imagem de Nossa Senhora da Rosa Mística.

Além de casamentos tradicionais, o hotel ainda oferece o espaço para outros tipos de festa, como o pós wedding, onde os recém casados e amigos ou familiares são acolhidos pela Vila com sucos detox, receitas leves, diversos serviços de spa para poderem reenergizar após a festa em um hotel confortável e harmonioso. Também é possível fazer uma renovação de votos para comemorar o amor em um ambiente lindo e tranquilo.

Assim, a mistura com a natureza, a sensação de voltar no tempo diante de construções históricas e o conforto de uma estrutura completa fazem qualquer casamento na Vila Siriúba se tornar uma verdadeira experiência dos sonhos.

Divulgação: Vila Siriúba

Divulgação: Vila Siriúba

Divulgação: Vila Siriúba

Serviço: https://www.vilasiriuba.com/

Instagram: https://www.instagram.com/vila.siriuba/

Para maiores informações:

Mengucci Imprensa e Mídia

Eneida e Guilherme : 11 99203-1312 | 11 91323-8097 – mengucci.imprensaemidia@gmail.com

http://www.mengucciimprensaemidia.com.br/

