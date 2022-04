Il consigliere di Circoli Nuova Fasano presenta una mozione in vista del prossimo consiglio comunale

FASANO – Il consigliere di Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro, visto lo stato di scarsa cura in cui versa la villetta di San Francesco, ne chiede la manutenzione e un mantenimento del decoro con una mozione che presenterà al prossimo consiglio comunale.

“Nonostante l’impegno di molte associazioni – si legge nella mozione – tale struttura giace in uno stato di degrado”. Inoltre, sempre secondo il consigliere, la presenza di numerose buche prive di alberi mette a rischio “l’incolumità dei tanti pedoni e scolari che quotidianamente percorrono i marciapiedi di suddetta villetta”.

A tal proposito, nella mozione “si impegna l’amministrazione di dare mandato al dirigente Lavori Pubblici affinché si intervenga per la messa in sicurezza ed il reimpianto di alberi lungo il perimetro della villetta di via San Francesco, in modo da dare a tale intervento assoluta urgenza e priorità in tempi strettissimi”.

L’articolo Villetta di San Francesco, Scianaro ne chiede la manutenzione urgente proviene da GoFasano.